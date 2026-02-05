किस देश में कहां देखने को मिलेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच? ये रही Live Streaming की पूरी डीटेल्स

ICC ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्ट की पूरी डीटेल्स जारी कर दी है. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे. मुकाबले 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेंगे. इस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे. दुनिया भर के दर्शक यह टूर्नामेंट टीवी, मोबाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो और नए तकनीकी माध्यमों पर देख और सुन सकेंगे.

भारत में कहां देखे जाएंगे मैच?

मुख्य मुकाबलों से पहले होने वाले आधिकारिक अभ्यास मैच भी कुछ टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे, ताकि दर्शक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीमों की तैयारी देख सकें. भारत में इस टूर्नामेंट का प्रसारण जियोस्टार करेगा. स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर टीवी पर मैच दिखाए जाएंगे और जियोहॉटस्टार ऐप पर डिजिटल स्ट्रीमिंग होगी. भारत में सभी मैच अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध होंगे. इसके अलावा जियोहॉटस्टार पर बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी भाषा में भी कवरेज मिलेगा. भारत के मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रसारण मराठी भाषा और भारतीय सांकेतिक भाषा में भी किया जाएगा.

जियोहॉटस्टार पर वर्टिकल लाइव फीड की सुविधा

मोबाइल पर मैच देखने वालों के लिए जियोहॉटस्टार पर वर्टिकल लाइव फीड की सुविधा अंग्रेजी और हिंदी में दी जाएगी. इसके साथ ही दर्शक 360 डिग्री व्यू और मल्टी कैमरा विकल्प के जरिए अलग-अलग एंगल से मैच देख सकेंगे. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान देशभर के पीवीआर–इनॉक्स सिनेमाघरों में भी कुछ मैच दिखाए जाएंगे. श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव में स्टार स्पोर्ट्स के जरिए मैच देखे जा सकेंगे.

श्रीलंका में कौन करेगा लाइव टेलीकास्ट

सह-मेजबान श्रीलंका में डायलॉग टीवी आधिकारिक प्रसारण साझेदार होगा, जहां सिंहली भाषा में भी कमेंट्री मिलेगी. कवरेज को डायलॉग टीवी के फ्री-टू-एयर पार्टनर, टीवी सुप्रीम, और श्रीलंका टेलीकॉम के पीईओ टीवी प्लेटफॉर्म के जरिए और बढ़ाया जाएगा. यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के फैंस स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट और स्काई स्पोर्ट्स मेन इवेंट पर एक्शन देख सकते हैं, साथ ही नाओ के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी. स्काई स्पोर्ट्स सेमीफाइनल और फाइनल के लिए हिंदी कमेंट्री भी देगा.

इटली में स्काई इटालिया करेगा लाइव टेलीकास्ट

इसके अलावा, क्योंकि इटली पहली बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है, इसलिए स्काई इटालिया अपने प्लेटफॉर्म पर इटली के सभी मैचों के साथ-साथ सेमीफाइनल और फाइनल का भी लाइव प्रसारण करेगा. साउथ अफ्रीका के क्रिकेट फैंस सब-सहारा अफ्रीका में सुपरस्पोर्ट की व्यापक टीवी और डिजिटल सेवाओं के जरिए सभी लाइव एक्शन देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में प्राइम वीडियो पर होगा प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया में, कवरेज प्राइम वीडियो पर होगा, जिसमें भारत के सभी मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अतिरिक्त हिंदी कमेंट्री फीड उपलब्ध होगी. न्यूजीलैंड के फैंस स्काई स्पोर्ट्स पर मैच देख सकते हैं, जो भारत के सभी मैचों (जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं) के लिए हिंदी कमेंट्री भी देगा. पाकिस्तान में, कवरेज पीटीवी और माइको द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें डिजिटल पार्टनर्स का सहयोग होगा. इसके अलावा, आईसीसी पाकिस्तान मैचों के लिए एक उर्दू कमेंट्री फीड बनाएगा, जिसका प्रसारण पीटीवी होम पर किया जाएगा और डिजिटल पार्टनर द्वारा स्ट्रीम किया जाएगा.

USA और कनाडा में विलो टीवी

विलो टीवी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आईसीसी इवेंट्स का लाइव कवरेज देना जारी रखेगा. सभी 55 मैच अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में स्ट्रीम किए जाएंगे, जिसमें अमेरिका और कनाडा के दर्शकों के लिए सभी मैचों तक मुफ्त पहुंच होगी. ये मैच विलो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे. अंग्रेजी और हिंदी में कमेंट्री विलो डीटीसी और क्रिकबज डीटीसी प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगी, जबकि अन्य विलो प्लेटफॉर्म पर केवल अंग्रेजी कमेंट्री होगी.

ईएसपीएन कैरेबियन आइलैंड्स में

लोकप्रिय सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जोमबॉय के साथ साझेदारी में, विलो यूएसए बनाम भारत और यूएसए बनाम पाकिस्तान मैचों के लिए फैंस को एक वैकल्पिक कमेंट्री विकल्प देगा. यूएई और बड़े एमईएनए क्षेत्र में, टूर्नामेंट का प्रसारण क्रिकलाइफ मैक्स पर किया जाएगा, जिसे स्टारज्प्ले के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. ईएसपीएन कैरेबियन आइलैंड्स में सभी मैचों का लाइव प्रसारण करेगा, जबकि डिज्नी प्लस ऐप पूरे लैटिन अमेरिका में इस इवेंट को स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा, ब्राजील में ईएसपीएन के लीनियर टीवी प्लेटफॉर्म पर कुछ मैचों में पुर्तगाली कमेंट्री भी होगी.

नेपाल में कांतिपुर टीवी प्रसारण करेगा

टोटल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (बांग्लादेश) इस इवेंट का प्रसारण प्रमुख लीनियर चैनलों टी स्पोर्ट्स और नागोरिक टीवी के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म रैबिटहोल पर भी करेगा. अन्य ब्रॉडकास्टर्स में पीएनजी डिजिटल (पैसिफिक आइलैंड्स), हब स्पोर्ट्स 4 (सिंगापुर), और लेमर टीवी (अफगानिस्तान) शामिल हैं, जो पश्तो और दारी में भी कमेंट्री देंगे. नेपाल में, कांतिपुर टीवी टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा, जिसमें कुछ मैच स्थानीय स्तर पर नेपाली में प्रोड्यूस किए जाएंगे.

नीदरलैंड्स में यहां होगा लाइव टेलीकास्ट

नेपाली कमेंट्री कुछ क्षेत्रों में आईसीसी.टीवी के जरिए भी उपलब्ध होगी, जिससे नेपाली बोलने वाले दर्शकों तक पहुंच बढ़ेगी. नीदरलैंड्स में, एनओएस नीदरलैंड्स से जुड़े सभी मैचों को लाइव स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा कई क्षेत्रों में आईसीसी लाइव वीडियो के अलावा, आईसीसी मोबाइल ऐप दुनिया भर में अंग्रेजी में कमेंट्री की सुविधा भी देगा. यूके और आयरलैंड में बीबीसी रेडियो कवरेज प्रसारित करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एबीसी और एसईएन पर सुन सकते हैं. भारतीय दर्शकों के लिए, ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऑडियो कमेंट्री देगा, और श्रीलंका में, डेराना एफएम सभी मैचों के लिए बॉल-बाय-बॉल लाइव कमेंट्री प्रदान करेगा.