Advertisement
trendingNow13085701
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: धमकी के बाद पाकिस्तान टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान, बाबर-रिजवान का क्या हुआ?

T20 World Cup 2026: धमकी के बाद पाकिस्तान टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान, बाबर-रिजवान का क्या हुआ?

Pakistan Cricket Team Squad: पाकिस्तान ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है. टीम में बाबर आजम को भी जगह मिली है, जबकि हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार शामिल नहीं हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. 25 जनवरी को पीसीबी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम घोषित की, जिसमें कुल 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है. 7 फरवरी से भारत-श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान टीम को सलमान अली आगा लीड करेंगे. टीम में बाबर आजम जैसे सीनियर खिलाड़ी को भी जगह दी गई है, जबकि रिजवान और हारिस रऊफ को बाहर का रास्ता दिखआया गया है.रिजवान की जगह टीम में उस्मान खान को मिली है. रऊफ के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. 

पहला विश्व कप खेलेंगे यह 6 खिलाड़ी

पाकिस्तान टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार विश्व कप खेलेंगे. इनमें फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारीक का नाम शामिल है.

इन बल्लेबाजों पर जताया गया भरोसा

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान टीम में बल्लेबाज के तौर पर बाबर आजम, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमांन जैसे स्टार जगह बनाने में सफल रहे. जबकि विकेटकीपर के तौर पर उस्मान खान और मोहम्मद ख्वाजा का नाम है. सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शादाबाद खान जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे. 

ऑलराउंड के तौर पर खेलेंगे यह स्टार

वहीं ऑलराउंडर के तौर पर मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ जैसे नाम हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं.

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कौन-कौन?

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर  उस्मान तारिक का नाम है.

15 फरवरी को भारत से होगा मैच

टी20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम को ग्रुप ए में जगह मिली है. वो अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी. यह मैच कोलंबो में होगा. इसके बाद उसे 15 फरवरी को इसी मैदान पर टीम इंडिया से भिड़ना है.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम इस प्रकार है

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद ख्वाजा (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक

ये भी पढ़ें: IND vs NZ 3rd T20I: खतरे में रोहित शर्मा का धांसू रिकॉर्ड, गुवाहाटी में सिर्फ 3 छक्के लगाकर इतिहास रच देंगे अभिषेक शर्मा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket team

Trending news

'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?