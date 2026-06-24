ICC Men's Test Batting Ranking: 24 जून को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की. जब हम टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग देखते हैं तो टॉप-5 में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है. इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जो रूट नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं. उन्होंने अपने साथी हैरी ब्रूक को पछाड़ा है. जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में अपने बल्ले से कमाल किया था. उन्होंने 2 टेस्ट में 132 रन बनाए थे, जिसका फायदा उन्हें ताजा रैंकिंग में मिला है.
जो रूट ने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए नंबर-1 स्थान पर कब्जा किया है. रूट 165 टेस्ट में 41 शतक और 67 अर्धशतकों की मदद से 14,075 रन बना चुके हैं. वह सचिन तेंदुलकर के बाद इस फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
ताजा रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद निराश करने वाली खबर सामने आई है. आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप-5 सूची में एक भी भारतीय खिलाड़ी अपनी जगह नहीं बना सका है. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-2 में पूरी तरह इंग्लैंड का दबदबा है. रूट के हमवतन और इंग्लैंड के युवा स्टार हैरी ब्रूक 866 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है.
|रैंक
|खिलाड़ी का नाम
|देश
|रेटिंग अंक
|रैंकिंग में बदलाव
|01
|जो रूट (Joe Root)
|इंग्लैंड
|871
|2 पायदान ऊपर
|02
|हैरी ब्रुक (Harry Brook)
|इंग्लैंड
|866
|1 पायदान नीचे
|03
|ट्रैविस हेड (Travis Head)
|ऑस्ट्रेलिया
|853
|1 पायदान नीचे
|04
|स्टीव स्मिथ (Steve Smith)
|ऑस्ट्रेलिया
|831
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|05
|कामिंडु मेंडिस (Kamindu Mendis)
|श्रीलंका
|781
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|06
|टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma)
|दक्षिण अफ्रीका
|775
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|07
|शुभमन गिल (Shubman Gill)
|भारत
|743
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|08
|यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)
|भारत
|733
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|09
|दिनेश चांदीमल (Dinesh Chandimal)
|श्रीलंका
|717
|स्थिर (कोई बदलाव नहीं)
|10
|रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra)
|न्यूजीलैंड
|715
|2 पायदान ऊपर
भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप-5 में किसी भी खिलाड़ी का न होना चिंता का विषय है. हालांकि, टीम इंडिया के दो युवा सितारे टॉप-10 की रेस में बने हुए हैं. शुभमन गिल 743 रेटिंग अंकों के साथ सूची में 7वें नंबर पर जमे हुए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल 733 रेटिंग अंकों के साथ 8वें स्थान पर बने हुए हैं