वनडे रैंकिंग में लुढ़के रोहित, टेस्ट में बरकरार बुमराह की बादशाहत, जानें रैंकिंग से जुड़े ताजा अपडेट

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गए हैं. हालांकि, टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर बने हुए हैं. इसी के साथ रोहित शर्मा का 22 दिनों का राज समाप्त हो गया है. अब रोहित दूसरे पायदान पर आ चुके हैं.

Nov 19, 2025, 04:17 PM IST
Daryl Mitchell

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गए हैं. हालांकि, टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर बने हुए हैं. डेरिल मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को वनडे सीरीज के पहले मैच में 119 रन बनाए थे, लेकिन कमर की चोट की वजह से सीरीज के आगे के मुकाबलों से बाहर हो गए है. मिचेल 1979 में ग्लेन टर्नर के बाद मेंस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसी के साथ रोहित शर्मा का 22 दिनों का राज समाप्त हो गया है. अब रोहित दूसरे पायदान पर आ चुके हैं.

मिचेल बने नंबर 1
मिचेल दो पायदान की छलांग लगाकर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और भारत के रोहित शर्मा से आगे निकल गए. इसी बीच, पाकिस्तान के बाबर आजम रावलपिंडी में श्रीलंका के विरुद्ध 102 रनों की पारी खेलकर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. मोहम्मद रिजवान और फखर जमान सीरीज में दो-दो अर्धशतक लगाने के बाद क्रमशः. 

 22वें और 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
वनडे गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद 11 पायदान की छलांग लगाकर 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं. अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 5 स्थान की छलांग लगाई है. वह 23वें स्थान पर हैं. उनके अलावा, वेस्टइंडीज के जायडेन सील्स तीन स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रोस्टन चेज को 12 स्थान का फायदा मिला है. वह फिलहाल 46वें स्थान पर हैं.

बुमराह नंबर 1
टेस्ट रैंकिंग को देखें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 6 विकेट हासिल करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं. वहीं, कुलदीप यादव दो स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रवींद्र जडेजा चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. ईडन गार्डन्स में 8 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर 20 स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

