ICC रैंकिंग में मची खलबली, विराट कोहली को पीछे छोड़ने के करीब रोहित शर्मा, क्या बनेंगे नंबर 1?

ICC ODI Rankings: क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड शतक ने उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को शांत कर दिया है. इसके अलावा आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 की जंग को पूरी तरह से खोल दिया है. आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग के अनुसार, भारत के तीन दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. तीनों शीर्ष स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं.
कीवी बल्लेबाज डैरिल मिचेल 802 रेटिंग अंकों के साथ शिखर पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी यह बढ़त अब काफी असुरक्षित है. शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में 188 रन बनाने के बाद अब उनसे महज एक अंक पीछे (801 अंक) दूसरे स्थान पर हैं. विराट कोहली 767 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से डटे हुए हैं, जबकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा शनिवार को सीरीज के आखिरी मैच में शतक लगाने के बाद 14 रेटिंग अंक हासिल कर 758 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं.
रोहित की रैंकिंग में यह उछाल लॉर्ड्स में खेली गई उनकी मास्टरक्लास पारी के दम पर आई है, जहां उन्होंने 110 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेली. वह इस प्रतिष्ठित लंदन वेन्यू पर वनडे शतक बनाने वाले इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 398 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए और शारीरिक ऐंठन से जूझते हुए, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर से उधार लिए गए बल्ले से 17 चौके और पांच छक्के जड़े.
मैच के बाद रोहित ने संन्यास की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ''जब से मैंने डेब्यू किया है, शोर हमेशा रहा है और जब तक मैं यहां हूं, यह हमेशा रहेगा. इसलिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल मैदान पर टीम की सफलता में योगदान देने पर है. उन्होंने आगे कहा, ''अगर कोई शोर (चर्चा) नहीं है, तो कोई मजा नहीं है. मेरा काम अंदर है. उनका काम बाहर है.''
भले ही भारत यह सीरीज 1-2 से हार गया, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन ने ICC रैंकिंग में बड़े बदलाव सुनिश्चित किए हैं. इंग्लैंड के जो रूट सीरीज के सबसे बड़े लाभार्थी रहे, जो बिना आउट हुए 249 रन बनाने के बाद चार पायदान चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम गिल, विराट और रोहित से पीछे हैं. बाबर रैंकिंग में छठे स्थान पर हैं.
ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग (22 जुलाई, 2026 तक)
डैरिल मिचेल - 802 अंक
शुभमन गिल - 801 अंक
विराट कोहली - 767 अंक
रोहित शर्मा - 758 अंक
इब्राहिम जादरान - 712 अंक
बाबर आजम - 689 अंक
हैरी टेक्टर - 679 अंक
जो रूट - 674 अंक
शाई होप - 672 अंक
चरित असलंका - 659 अंक.