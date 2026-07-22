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ICC रैंकिंग में मची खलबली, विराट कोहली को पीछे छोड़ने के करीब रोहित शर्मा, क्या बनेंगे नंबर 1?

ICC ODI Rankings: ICC ODI रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है. लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक के बाद रोहित शर्मा नंबर 1 की रेस में विराट कोहली के करीब पहुंचे. शुभमन गिल ने भी डैरिल मिचेल को दी कड़ी टक्कर. जानें ताजा रैंकिंग और रिकॉर्ड.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:33 PM IST
ICC रैंकिंग में मची खलबली, विराट कोहली को पीछे छोड़ने के करीब रोहित शर्मा, क्या बनेंगे नंबर 1?
Image Credit: विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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