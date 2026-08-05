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शुभमन गिल की कप्तानी में कैसी होगी 2027 वर्ल्ड कप की टीम? गावस्कर-आकाश और अश्विन की लिस्ट में कौन-कौन?

India Probable Squad for ODI World Cup: 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की संभावित टीम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज सुनील गावस्कर द्वारा चुनी गई टीम का विश्लेषण किया है और अपनी राय साझा की है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:41 PM IST
शुभमन गिल की कप्तानी में कैसी होगी 2027 वर्ल्ड कप की टीम? गावस्कर-आकाश और अश्विन की लिस्ट में कौन-कौन?
Image Credit: शुभमन गिल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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