शुभमन गिल की कप्तानी में कैसी होगी 2027 वर्ल्ड कप की टीम? गावस्कर-आकाश और अश्विन की लिस्ट में कौन-कौन?

India Probable Team for ODI World Cup: 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अभी लगभग 14 महीने दूर है, लेकिन भारतीय टीम को लेकर अटकलें और समीकरण अभी से बनने लगे हैं. भारत ने साल 2011 के बाद से कोई वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है और 2023 के पिछले संस्करण में टीम उपविजेता रही थी. टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी विजेता होने के नाते 2027 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम से प्रशंसकों की उम्मीदें काफी अधिक होंगी.
पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हाल ही में दिग्गज सुनील गावस्कर द्वारा चुनी गई संभावित टीम का गहराई से विश्लेषण किया है. गावस्कर की टीम में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को टॉप-5 में रखा गया है. चोपड़ा का कहना है कि यह वही टॉप-5 है जो चैंपियंस ट्रॉफी में था, यानी निरंतरता पर जोर दिया गया है. साथ ही ईशान किशन को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है क्योंकि वे वर्तमान में रन बना रहे हैं और वनडे फॉर्मेट के लिए तैयार हैं.
आकाश चोपड़ा ने गावस्कर द्वारा चुने गए ऑलराउंडर्स की सराहना की है, जिसमें हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शामिल हैं. स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर्स के तौर पर अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को चुना गया है, जो काफी अनुभवी हैं. चोपड़ा का मानना है कि ये चारों ऑलराउंडर एक-दूसरे के बेहतरीन विकल्प (लाइक-फॉर-लाइक) हैं, जो टीम संतुलन के लिहाज से काफी तर्कसंगत लगता है.
टीम के गेंदबाजी आक्रमण पर चर्चा करते हुए आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के साथ-साथ हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने गावस्कर की इस टीम को 10 में से 8.5 या 9 अंक दिए हैं. दूसरी तरफ, अनुभवी स्पिनर आर अश्विन ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी का जोरदार समर्थन किया है. अश्विन का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में भुवनेश्वर की स्विंग बहुत कारगर होगी, इसलिए उन्हें घरेलू टूर्नामेंट खिलाकर तैयार किया जाना चाहिए.
अश्विन ने अपनी पसंद को तीन श्रेणियों में बांटा है. उनकी 'यस' लिस्ट में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं. 'मेबी' यानी संशय वाली श्रेणी में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे नाम हैं. वहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ऋषभ पंत, संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे बड़े नामों को 'नो' कैटेगरी में रखकर सबको हैरान कर दिया है.