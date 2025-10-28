ICC Rankings: वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी रैंकिंग में उलटफेर, 308 रन ठोकने वाली धाकड़ क्रिकेटर ने लगाई लंबी छलांग

ICC Rankings Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी. इसमें टीम इंडिया की दो स्टार खिलाड़ियों को जोरदार फायदा हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना ने पहले स्थान पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर ली.
ICC Rankings Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी. इसमें टीम इंडिया की दो स्टार खिलाड़ियों को जोरदार फायदा हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना ने पहले स्थान पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर ली. उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है. उनके साथ वर्ल्ड कप में जबरदस्त बैटिंग करने वाली प्रतिका रावल ने बड़ा उलटफेर किया. उन्हें 12 स्थानों का फायदा हुआ और वह सीधे टॉप-30 में आ गई हैं.
मंधाना-प्रतिका का कमाल
मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रन की पारी खेलने के बाद बांग्लादेश से मैच में नाबाद 34 रन बनाए थे. मंधाना 828 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद ऐश गार्डनर (731) उनसे 97 अंक पीछे हैं. 12 पायदान की छलांग लगाकर प्रतिका रावल 564 की रेटिंग के साथ 27वें स्थान पर पहुंच गई हैं, लेकिन चोट के कारण अब टूर्नामेंट के शेष मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगी. उनके स्थान पर ओपनर शेफाली वर्मा को मौका मिला है.
किसे कितना फायदा?
भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 का 'आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया था. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट दो स्थानों की छलांग के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 90, जबकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 31 रन की पारी खेली थी. इस बीच, इंग्लैंड की एमी जोंस ने टॉप-10 में जगह बना ली है. वह 4 स्थान की छलांग के साथ 9वें (656) स्थान पर पहुंच गई हैं. एनाबेल सदरलैंड ने टॉप 40 में सबसे बड़ी छलांग लगाई है, जो 16 स्थान ऊपर चढ़कर 16वें पायदान पर पहुंच गईं.
7 विकेट लेने वाली गेंदबाज को भी जबरदस्त फायदा
महिला गेंदबाजों की रैंकिंग देखें, तो सोफी एक्लेस्टोन (747) शीर्ष पर बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर अलाना किंग 5 स्थान की छलांग के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. उनकी साथी ऐश गार्डनर एक स्थान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. इस बीच पाकिस्तान की नशरा संधू, बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा (610) के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं. तेज गेंदबाज मारिजैन कैप्प और एनाबेल सदरलैंड भी एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमशः चौथे और 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं.