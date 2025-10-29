Advertisement
ICC Rankings: रोहित शर्मा बने वनडे के 'बादशाह', शुभमन गिल से छीनी नंबर-1 की कुर्सी, विराट कोहली को बड़ा नुकसान

ICC ODI Rankings: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर उतरे रोहित ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:52 PM IST
ICC ODI Rankings: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर उतरे रोहित ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए. इस दौरान सिडनी में खेले गए आखिरी मुकाबले में उन्होंने 121 रनों की जोरदार पारी खेली. टीम इंडिया शुरुआती दो मुकाबलों में हार के कारण सीरीज पहले ही गंवा चुकी थी, लेकिन अंतिम मैच में जीत के साथ उसने क्लीन स्वीप को टाल दिया.

रोहित ने गिल को छोड़ा पीछे

इस धमाकेदार शतक का फायदा रोहित को आईसीसी वनडे रैंकिंग में हुआ है. उन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया है. रोहित अब वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने जोड़ीदार शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया. गिल को बड़ा नुकसान हुआ है और वह पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान बरकरार है. रोहित को वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला था. वहीं, कप्तान गिल 3 मैचों में सिर्फ 43 रन ही बना पाए थे.

कोहली को नुकसान

रोहित और गिल के बाद अगर विराट कोहली की बात करें तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़े. पहले दो वनडे में खाता नहीं खोलने वाले वाले कोहली ने सिडनी में रोहित शर्मा के साथ शानदार बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई. उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए. इसके बावजूद वह 725 रेटिंग अंकों के साथ छठे स्थान पर खिसक गए. उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है. वहीं तीसरे मैच में बल्लेबाजी का मौका न मिलने के बावजूद श्रेयस अय्यर रैंकिंग के नवीनतम अपडेट में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ.

 

पहली बार नंबर-1 बने रोहित

रोहित शर्मा अपने शानदार करियर में पहली बार आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बने हैं. वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल के बाद वनडे रैंकिंग में नंबर एक बनने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए. रोहित के लिए 38 साल और 182 दिन की उम्र में नंबर एक स्थान हासिल करना निश्चित रूप से एक उपलब्धि है. वह इतिहास में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक हैं.

