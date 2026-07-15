ICC Rankings: इस स्टार से नंबर 1 की गद्दी छीनेंगे शुभमन गिल? रैंकिंग में जबरदस्त फायदा, अक्षर पटेल ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC Rankings: इन दिनों टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर है. पहले ही वनडे में उसने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंद दिया. टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत का असर आईसीसी (ICC) की ताजा वनडे रैंकिंग पर भी दिखने लगा है. मैच में बल्ले से गदर मचाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब वनडे के नंबर-1 बल्लेबाज बनने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं. वहीं, गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने वाले ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी जबरदस्त छलांग लगाई है और वह टॉप-10 में एंट्री कर गए हैं.
शुभमन गिल इस समय वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर काबिज हैं. पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (814 रेटिंग पॉइंट्स) मौजूद हैं. बर्मिंघम वनडे में खेली गई 80 रनों की कप्तानी पारी की बदौलत गिल को 12 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ है, जिससे अब वह मिचेल से महज 11 रेटिंग पॉइंट पीछे रह गए हैं. अगले वनडे में गिल के पास नंबर 1 बनने का मौका होगा.
साल 2026 में गिल ने 6 पारियों में 453 रन बनाए हैं. उनका औसत 113.25 का है, जिसमें 4 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है. ओवरऑल वनडे करियर की बात करें तो गिल 65 मैचों में 60.57 की औसत से कुल 3271 रन बना चुके हैं. ताजा रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाजों में गिल के अलावा विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बरकरार हैं.
पहले वनडे मैच में 4 विकेट चटकाने और नाबाद 57 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले अक्षर पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है. अक्षर पटेल अब 3 पायदान की छलांग लगाकर आईसीसी वनडे ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि वह इस समय टॉप-10 ऑलराउंडर्स की सूची में शामिल इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. इस सूची में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई पहले स्थान पर काबिज हैं.
इंग्लैंड के जो रूट ने 76 गेंदों पर शानदार 76 रन बनाकर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया. वहीं, लियाम डॉसन की जुझारू 68 रनों की पारी ने उन्हें 81 पायदान ऊपर चढ़कर 262वें स्थान पर पहुंचा दिया है.
गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान अभी भी दुनिया के नंबर-1 वनडे गेंदबाज बने हुए हैं. भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव आठवें पायदान के साथ टॉप-10 में शामिल इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं. वहीं, लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 1/31 विकेट लिया और आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गए.