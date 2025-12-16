ICC Rankings: स्मृति मंधाना ने फिर कब्जाया पहला स्थान, वर्ल्ड कप के बाद रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीकी कप्तान को पछाड़ा

Smriti Mandhana Rankings: भारत की सुपरस्टार स्मृति मंधाना ने मंगलवार (16 दिसंबर) को आईसीसी की ताजा महिला वनडे प्लेयर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट को हटाकर मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बनी हैं. ताजा जारी रैंकिंग में साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की खिलाड़ियों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है.

सुने लुस को 5 स्थान का फायदा

ICC वेबसाइट के मुताबिक, ईस्ट लंदन सीरीज के पहले मैच में प्रोटियाज ने सात विकेट से शानदार जीत हासिल की. इसमें सुने लुस और मिएन स्मिट ने अर्धशतक लगाकर टीम को 37 ओवर में 210 रन का जीत का टारगेट दिया. अपने प्रदर्शन की वजह से सुने लुस वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांच पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर पहुंच गईं.

यूं पहले स्थान पर पहुंचीं मंधाना

मंधाना की 811 पॉइंट्स की रेटिंग इस हफ्ते नहीं बदली. वहीं, साउथ अफ्रीका की आयरलैंड पर जीत के बाद वोल्वार्ड्ट की रेटिंग आठ पॉइंट्स गिरकर 814 से 806 हो गई. इससे मंधाना पहले स्थान पर पहुंच गईं. लुस को भी वनडे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में 10 जगह का फायदा हुआ और वह 33वें नंबर पर आ गईं. आयरलैंड की जोड़ी ओर्ला प्रेंडरगैस्ट (एक जगह ऊपर 10वें नंबर पर) और लॉरा डेलानी (तीन जगह ऊपर 16वें नंबर पर) टूरिस्ट टीम के लिए बड़ी जीत हासिल करने वाली खिलाड़ी रहीं.

इन खिलाड़ियों को हुआ फायदा

मैच में 1/34 के अपने स्पेल के बाद प्रेंडरगैस्ट वनडे बॉलर्स की लिस्ट में दो पायदान ऊपर चढ़कर 34वें नंबर पर आ गईं. उनकी टीम की साथी अर्लीन केली (एक पायदान ऊपर 32वें नंबर पर), कारा मरे (चार पायदान ऊपर 49वें नंबर पर) और लॉरा डेलानी (चार पायदान ऊपर 67वें नंबर पर) ने भी जगह बनाई. दाएं हाथ की सीमर टुमी सेखुखुने ने आयरलैंड के खिलाफ उस शुरुआती मैच में दो विकेट लिए. साउथ अफ्रीका की यह खिलाड़ी वनडे बॉलर्स की लिस्ट में सात पायदान ऊपर चढ़कर 78वें नंबर पर आ गईं.