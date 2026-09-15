आईसीसी रैंकिंग में भारत का जलवा: श्री चरणी ने 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रचा इतिहास, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-2 गेंदबाज

ICC Women's T20I Bowling Rankings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिनर एन. श्री चरणी ने आईसीसी T20I गेंदबाजी रैंकिंग में 800 रेटिंग पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनकर एक नया इतिहास रच दिया है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग अपडेट के अनुसार, चरणी के अब 804 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं. इससे उन्होंने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है. श्री चरणी का यह ऐतिहासिक मुकाम महिला एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत आया है. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में चरणी ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वे पूरे टूर्नामेंट में कुल 12 विकेट लेने में सफल रहीं.