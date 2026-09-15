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आईसीसी रैंकिंग में भारत का जलवा: श्री चरणी ने 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रचा इतिहास, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-2 गेंदबाज

आईसीसी टी20 महिला रैंकिंग में भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने 804 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर नया इतिहास रचा है. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और शेफली वर्मा ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में छलांग लगाई है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 15, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:38 PM IST
आईसीसी रैंकिंग में भारत का जलवा: श्री चरणी ने 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रचा इतिहास, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-2 गेंदबाज
Image Credit: श्री चरणी और दीप्ति शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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