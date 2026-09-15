आईसीसी रैंकिंग में भारत का जलवा: श्री चरणी ने 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रचा इतिहास, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-2 गेंदबाज

ICC Women's T20I Bowling Rankings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिनर एन. श्री चरणी ने आईसीसी T20I गेंदबाजी रैंकिंग में 800 रेटिंग पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनकर एक नया इतिहास रच दिया है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग अपडेट के अनुसार, चरणी के अब 804 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं. इससे उन्होंने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है. श्री चरणी का यह ऐतिहासिक मुकाम महिला एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत आया है. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में चरणी ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वे पूरे टूर्नामेंट में कुल 12 विकेट लेने में सफल रहीं.
महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 800 रेटिंग का आंकड़ा छूने वाली चरणी दुनिया की महज तीसरी गेंदबाज बनी हैं. महिला टी20 में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रेटिंग का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट के नाम है, जिन्होंने 806 रेटिंग अंक हासिल किए थे. चरणी ने इंग्लैंड की सोफी एकलेस्टोन के 802 रेटिंग अंक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही, उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के पूनम यादव के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है.
दीप्ति शर्मा ने रैंकिंग में क्या बड़ी छलांग लगाई है?
एक तरफ जहां चरणी शीर्ष पर काबिज हैं, वहीं भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा रैंकिंग में तेजी से ऊपर उभरी हैं. एशिया कप के फाइनल में दीप्ति ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे और वे पूरे टूर्नामेंट में 14 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर दीप्ति ने 4 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और 729 रेटिंग अंकों के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.
शेफली वर्मा को क्या फायदा हुआ?
भारत द्वारा रिकॉर्ड 8वां एशिया कप खिताब जीतने के बाद आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है. फाइनल मुकाबले में 68 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाली सलामी बल्लेबाज शेफली वर्मा T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई हैं. इसके अलावा ऑलराउंडरों की सूची में भी शेफली ने 5 स्थानों का सुधार किया है और अब वे 15वें स्थान पर आ गई हैं.