ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव को रैंकिंग का बूस्टर, डायरेक्ट टॉप-10 में मारी एंट्री

ICC Rankings Suryakumar Yadav: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2025 में खराब प्रदर्शन करने के बाद 2026 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे और तीसरे टी20 में जोरदार बल्लेबाजी की. इसका फायदा उन्हें आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में हुआ है. उन्हें पांच स्थानों का फायदा हुआ और वह सीधे टॉप-10 में आ गए हैं.

नंबर-7 पर पहुंच गए सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव पांच पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं. उनका यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 बस कुछ ही दिन दूर है. यह उस फॉर्म में वापसी का संकेत है जिसका फैंस एक साल से ज्यादा समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सूर्यकुमार के पास अब 717 रेटिंग पॉइंट्स हैं. यह सीरीज के पहले तीन मैचों में उनके अहम योगदान की वजह से मिले हैं.

जबरदस्त फॉर्म में भारतीय कप्तान

खराब फॉर्म के बाद सूर्यकुमार यादव ने रायपुर में दूसरे टी20 में शानदार वापसी की. उन्होंने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए. यह 24 पारियों और 468 दिनों के बाद उनका पहला अर्धशतक था. इस पारी की बदौलत भारत ने 209 रनों का लक्ष्य 28 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया. उन्होंने गुवाहाटी में तीसरे टी20 में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए. इससे भारत ने सिर्फ 10 ओवर में मैच को जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. सूर्यकुमार फिलहाल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने तीन मैचों में 171 की औसत और 201.17 के स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए हैं.

अभिषेक ने बढ़त बढ़ाई

अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने दो शानदार अर्धशतकों के बाद टी20 बैटिंग रैंकिंग में अपनी बढ़त को 80 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया है. तीसरे टी20 में उन्होंने एक भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया. उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया. इससे पहले उन्होंने नागपुर में पहले टी20 में 84 रनों की पारी खेली थी. उनकी मौजूदा रेटिंग 929 पॉइंट्स है. यह पिछले साल एशिया कप के दौरान हासिल किए गए करियर के सबसे ऊंचे 931 पॉइंट्स से सिर्फ दो कम है.

बुमराह को चार स्थानों का फायदा

गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह तीसरे मैच में तीन अहम विकेट लेने के बाद नवीनतम टी20 रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए. तीसरे टी20 मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था. भारत अब बुधवार (28 जनवरी) को चौथे टी20 में न्यूजीलैंड का सामना करते हुए 4-0 से सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए उतरेगा.