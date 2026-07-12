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ICC Rankings: T20I में खत्म हुई टीम इंडिया की बादशाहत, 1605 दिन बाद छीना ताज, इंग्लैंड बना नंबर-1

ICC Rankings: टीम इंडिया 2022 में T20I रैंकिंग में नंबर-1 टीम बनी थी. इसके बाद भारत ने बैक टू बैक दो बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया. रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 'मेन इन ब्लू' ने लगातार 4 सालों तक टी20 क्रिकेट पर राज किया, लेकिन श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही टीम इंडिया का दबदबा खत्म हो गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 12:18 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:18 AM IST
ICC Rankings: T20I में खत्म हुई टीम इंडिया की बादशाहत, 1605 दिन बाद छीना ताज, इंग्लैंड बना नंबर-1
Image Credit: T20I में खत्म हुई टीम इंडिया की बादशाहत, 1605 दिन बाद छीना ताज (@Cricbuzz/BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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