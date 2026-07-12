ICC Rankings: T20I में खत्म हुई टीम इंडिया की बादशाहत, 1605 दिन बाद छीना ताज, इंग्लैंड बना नंबर-1

ICC T20I Rankings: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की बादशाहत का अंत हो गया है. 1605 दिनों तक टीम इंडिया आईसीसी T20I रैंकिंग में नंबर-1 पर थी, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद उनसे ये ताज छीन गया है. 4-0 से सीरीज पर कब्जा करने के बाद हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम T20I में नंबर-1 टीम बन गई है. शनिवार (11 जुलाई) को सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रनों से हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.
टीम इंडिया 2022 में T20I रैंकिंग में नंबर-1 टीम बनी थी. इसके बाद भारत ने बैक टू बैक दो बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया. रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 'मेन इन ब्लू' ने लगातार 4 सालों तक टी20 क्रिकेट पर राज किया, लेकिन श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही टीम इंडिया का दबदबा खत्म हो गया.
5 मैचों की सीरीज में भारत को 4-0 से रौंदने के बाद इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गई है. ताजा रैंकिंग के अनुसार, इंग्लैंड 268 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर है. भारत दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर है. इसी साल टी20 चैंपियन बनी टीम इंडिया के लिए ये बड़ा झटका है.
श्रेयस अय्यर जब से टीम इंडिया के कप्तान बने हैं, तब से टीम इंडिया ने जीत का स्वाद नहीं चखा है. ये सिलसिला पिछले 7 मैचों से जारी है. पहले आयरलैंड में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और फिर इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से रौंद दिया. श्रेयस अय्यर भारत के पहले कप्तान बन गए हैं, जिनके अंदर टीम इंडिया लगातार 7 मैचों से जीत के लिए तरस गई है.
साउथैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेले गए 5वें टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रेयस के इस फैसले को गलत साबित करते हुए इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 257 रन टांग दिए, जो भारत के खिलाफ T20I में सबसे बड़ा स्कोर है. जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 64 गेंदों पर 131 रनों की पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और नाबाद रहते हुए 95 रन बनाए. दोनों के बीच 233 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी हुई.
इसके जवाब में टीम इंडिया 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 201 रन बना सकी और इंग्लैंड ने 56 रनों से मुकाबला जीतकर 4-0 से सीरीज पर कब्जा किया. भारत की तरफ से ईशान किशन और तिलक वर्मा ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन इतना काफी नहीं था. अब दोनों टीमों के बीच 14 जुलाई से 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम के 3 बड़े सितारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह एक्शन में होंगे.