ICC Rankings: T20I में खत्म हुई टीम इंडिया की बादशाहत, 1605 दिन बाद छीना ताज, इंग्लैंड बना नंबर-1

साउथैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेले गए 5वें टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रेयस के इस फैसले को गलत साबित करते हुए इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 257 रन टांग दिए, जो भारत के खिलाफ T20I में सबसे बड़ा स्कोर है. जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 64 गेंदों पर 131 रनों की पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और नाबाद रहते हुए 95 रन बनाए. दोनों के बीच 233 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी हुई.