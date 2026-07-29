Add Zee Business As A Preferred Source
App

ICC Rankings: वैभव सूर्यवंशी ने T20I में लगाई 230 स्थानों की छलांग, इस नंबर पर पहुंचे, ODI में शुभमन बने बादशाह

ICC Rankings: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ODI के बादशाह बन गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल से नंबर-1 की कुर्सी छीन ली है. 801 पॉइंट के साथ गिल ODI के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, T20I रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थानों की छलांग लगाई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST
ICC Rankings: वैभव सूर्यवंशी ने T20I में लगाई 230 स्थानों की छलांग, इस नंबर पर पहुंचे, ODI में शुभमन बने बादशाह
Image Credit: शुभमन बने ODI के बादशाह, वैभव ने लगाई ऊंची छलांग (BCCI/X)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram पर दोस्ती का जाल, थ्रेडिंग के बहाने घर बुलाकर किया नाबालिग का रेप
panipat news10 min ago
2
Maoist surrender15 min ago
3
Supreme Court16 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi16 min ago
5
virgo august horoscope 202620 min ago