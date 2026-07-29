ICC Rankings: वैभव सूर्यवंशी ने T20I में लगाई 230 स्थानों की छलांग, इस नंबर पर पहुंचे, ODI में शुभमन बने बादशाह

ICC Rankings: जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को बड़ा इनाम मिला है. बुधवार को आईसीसी ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, उसमें वैभव ने 230 स्थानों की ऐतिहासिक छलांग लगाई है. वहीं, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ODI के बादशाह बन गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल से नंबर-1 की कुर्सी छीन ली है. 801 पॉइंट के साथ शुभमन गिल ODI के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. मिचेल को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वो 794 पॉइंट्स के साथ नंबर-2 पर खिसक गए हैं. विराट कोहली नंबर-3 और रोहित शर्मा नंबर-4 पर बने हुए हैं.