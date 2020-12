ICC Women’s World Cup 2022 का पूरा शेड्यूल जारी, जानिए भारतीय टीम के अहम मुकाबले

दुबई: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाले महिला वर्ल्ड कप (Women’s World Cup 2022) का शेड्यूल जारी कर दिया है. महिला वनडे वर्ल्ड कप चार मार्च से तीन अप्रैल तक खेला जाएगा.

आईसीसी (ICC) की वेबसाइट के अनुसार, वनडे विश्व कप में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 6 मार्च को क्वालीफायर टीम के साथ खेलना है. भारतीय महिला टीम ग्रुप चरण में सात मैच खेलेगी और इनमें से वह तीन मैच टीम क्वालीफायर के खिलाफ खेलेगी. क्वालीफायर टीम की घोषणा होना अभी बाकी है.

It's here Which clash are you most looking forward to? #WWC22 pic.twitter.com/HcKdxzaEbG

कुल 7 मुकाबले खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय टीम को ग्रुप चरण में मेजबान न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों से भी भिड़ना है. भारतीय टीम 10 मार्च को मेजबान न्यूजीलैंड से, 12 मार्च को क्वालीफायर टीम से, 16 मार्च को इंग्लैंड से, 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से, 22 मार्च को क्वालीफायर टीम से और 27 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी.

3 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल

2022 महिला वर्ल्ड कप (Women’s World Cup 2022) के सेमीफाइनल मुकाबले वेलिंग्टन और क्राइस्टचर्च में 30-31 मार्च को खेले जाएंगे. वहीं 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च में ही फाइनल भी खेला जाएगा.

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Women’s World Cup 2022) के सीईओ एंड्रिया नेल्सन ने कहा, ‘हम ये टूर्नामेंट कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जल्द ही विश्व को एक नया चैंपियन मिलेगा. मैं चाहता हूं कि लोग इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा देखें और अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करें’.

