ICC ने सुनी डैरेन सैमी की पुकार, घर भिजवाने के लिए खास सुविधा, जानें पूरा मामला

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वेस्टइंडीज टीम चार दिनों से ज्यादा समय से शहर में फंसी हुई थी. अब टीम को घर वापस भेजने के लिए एक चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो, “वेस्टइंडीज टीम की वापसी के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम कर दिया गया है.” वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने भी इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा, “हमें अपडेट मिल गया है. वेस्टइंडीज टीम बस यही चाहती थी.” वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने घर जाने की उठाई थी अर्जी. आईसीसी ने उनकी बात को सुनते हुए इस पूरे मामले में मदद करने का काम किया है.

सैमी ने X पर लगाई थी गुहार

रविवार को कोलकाता में सुपर आठ मुकाबले में भारत से हारने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो गई थी. लेकिन खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हवाई सेवाएं प्रभावित होने की वजह से टीम अभी तक अपने घर नहीं लौट सकी है.अपनी निराशा जाहिर करते हुए सैमी ने पहले X पर लिखा था, “मैं बस घर जाना चाहता हूं. ”करीब चार घंटे बाद वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान ने एक और पोस्ट करते हुए अपनी यात्रा से जुड़ी स्थिति पर जानकारी मांगी.सैमी ने लिखा, “कम से कम एक अपडेट तो दे दो, कुछ तो बताओ. आज, कल या अगले हफ्ते. पांच दिन हो चुके हैं. ”खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ी फिलहाल भारत में ही रुक सकते हैं, क्योंकि उनकी-उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी आने वाले हफ्तों में अपने तैयारी शिविर शुरू करने वाली हैं.

IPL की तैयारी में जुटेंगे खिलाड़ी

रोवमैन पॉवेल कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं, जिनका कैंप 18 मार्च से शुरू होना है. वहीं शेरफेन रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. इसके अलावा शिमरोन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए हैं और रोमारियो शेफर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में शामिल हैं. इन टीमों के 15 मार्च से अभ्यास शुरू करने की उम्मीद है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नजर बनाए हुए है. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो, “यह मामला पूरी तरह आईसीसी देख रही है. वेस्ट इंडीज टीम की यात्रा को लेकर हमारे पास कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार वे अभी भी यहीं हैं और चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं.”क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने भी कहा है कि वह खिलाड़ियों को सुरक्षित तरीके से घर भेजने के लिए आईसीसी और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा कारणों से बढ़ी समस्याएं

बोर्ड ने अपने बयान में कहा, “क्रिकेट वेस्ट इंडीज (सीडब्ल्यूआई) यह बताना चाहता है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद भारत से वेस्टइंडीज सीनियर पुरुष टीम की वापसी अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों की वजह से फिलहाल देरी से हो रही है.”बयान में आगे कहा गया, “खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के कारण सुरक्षा को लेकर खतरे पैदा हुए हैं. इसी वजह से कई अंतरराष्ट्रीय उड़ान मार्ग प्रभावित हुए हैं और सुरक्षा कारणों से एयरलाइनों को अपनी तय उड़ानों में बदलाव करना पड़ा है.”

ये भी पढ़े: घर में टूटा रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड, संजू सैमसन ने इंग्लैंड को जमकर धोया, T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास