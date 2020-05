आखिर क्या है हार्दिक पांड्या की जर्सी नंबर 228 के का राज, जानिए असली वजह

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अक्सर ही सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी मैदान पर अपने प्रदर्शन को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया के सभी क्रिकेटर्स की जर्सी पर एक नंबर लिखा होता है, ऐसे ही हार्दिक पांड्या भी जब मैदान पर उतरते हैं तो 228 नंबर की जर्सी पहनकर उतरते हैं. यूं तो हर खिलाड़ी की जर्सी नंबर के पीछे कोई न कोई वजह, किस्सा जरूर होता है लेकिन हार्दिक की जर्सी नंबर के बारे में दिलचस्प खुलासा हुआ है.

दरअसल, हार्दिक 228 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं इसकी असली वजह सामने आई है. आपको बता दें कि हाल ही में आईसीसी ने हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की नंबर 228 वाली जर्सी पहने दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए आईसीसी ने कैप्शन लिखा है कि, 'आखिर क्यों हार्दिक पांड्या नंबर 228 वाली जर्सी पहनते हैं? अब आईसीसी के इस सवाल पर क्रिकेट के स्टेटिशियन मोहनदास मेनन ने जवाब दिया है और हार्दिक की जर्सी नंबर के पीछे का राज बताया है.

Can you tell why @hardikpandya7 used to sport a jersey with the number 228? pic.twitter.com/5ZZdTHb4xu

वैसे हार्दिक की जर्सी नंबर का राज जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा. दरअसल, ये बात है साल 2009 की जब हार्दिक पांड्या अंडर-16 विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में बडौदा के लिए कप्तानी संभाल रहे थे. उस वक्त उन्होंने मुंबई के खिलाफ 228 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. वो स्कोर हार्दिक के अब तक के करियर में सबसे बड़ा स्कोर है और दोहरा शतक भी. इस मैच में हार्दिक ने अपनी टीम की तरफ से लगातार 8 घंटे तक बल्लेबाजी की थी और 228 रनों की शानदार पारी खेली थी.

Hardik Pandya's only double century of his career (so far!) .. 228 (run out) for Baroda U16 against Mumbai U16 at Reliance Cricket Stadium, Nagothane on 9/10 Dec 2009 in the Vijay Merchant U16 Trophy tournament 2009/10. He was captain then!

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) May 21, 2020