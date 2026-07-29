मैच तो जीते नहीं, लेकिन नौटंकी पूरी की... अब आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चलाया हंटर, लगाया भारी जुर्माना

Pakistan vs West Indies Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ तरौबा के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान के दो तेज गेंदबाजों पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बड़ी कार्रवाई की है. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में हार के बाद बाबर आजम की टीम के लिए ये एक बुरी खबर है. विंडीज ने 90 रनों से मैच को जीतकर 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. अब दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 2 अगस्त से खेला जाएगा.
मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को आईसीसी आचार संहिता के अलग-अलग उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इन दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी के अनुच्छेद 2.5 के तहत लेवल 1 के अपराध का दोषी माना गया. यह नियम खिलाड़ियों को ऐसी भाषा, इशारों या कार्यों का उपयोग करने से रोकता है जो आउट होने के बाद बल्लेबाज को उकसा सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकते हैं.
खुर्रम शहजाद पर उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है. उन्होंने मेजबान टीम की दूसरी पारी के 17वें ओवर में शाई होप के आउट होने के बाद उनके बेहद करीब जाकर जश्न मनाया था. दूसरी ओर, मोहम्मद अब्बास को जोमेल वारिकन (वेस्टइंडीज की पारी का आखिरी विकेट) का विकेट लेने के बाद जोश में आकर आक्रामक जश्न मनाने के लिए आधिकारिक फटकार लगाई गई है और उन्हें भी एक डिमेरिट अंक दिया गया है. आईसीसी ने माना कि दोनों का व्यवहार खिलाड़ियों के आचरण के स्वीकार्य मानक के खिलाफ था.
इस अनुशासनात्मक प्रक्रिया को बिना किसी औपचारिक सुनवाई के समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दोनों गेंदबाजों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया. इन खिलाड़ियों पर आरोप मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और रिचर्ड केटलबोरो के साथ तीसरे अंपायर जयरामन मदनगोपाल ने लगाए थे. आईसीसी ने यह भी पुष्टि की कि पिछले 24 महीनों में इन दोनों खिलाड़ियों का यह पहला अनुशासनात्मक अपराध है.
वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ब्रायन लारा स्टेडियम में आयोजित यह पहला टेस्ट मैच चौथे दिन ही समाप्त हो गया, जहां वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा. यह हार पाकिस्तान की विदेशी धरती पर लगातार आठवीं टेस्ट हार है. अब पाकिस्तान की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से 2 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट में उतरेगी.