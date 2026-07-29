Add Zee Business As A Preferred Source
App

मैच तो जीते नहीं, लेकिन नौटंकी पूरी की... अब आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चलाया हंटर, लगाया भारी जुर्माना

Pakistan vs West Indies Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में आईसीसी (ICC) आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद पर कार्रवाई की गई है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्या मिली सजा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:12 PM IST
मैच तो जीते नहीं, लेकिन नौटंकी पूरी की... अब आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चलाया हंटर, लगाया भारी जुर्माना
Image Credit: पाकिस्तान क्रिकेट टीम

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
90% नंबर लाने वाले रह गए पीछे, सिर्फ 44% पाने वाला बना MH-CET टॉपर! आखिर महाराष्ट्र
MH CET 2026 Result9 min ago
2
dehradun news11 min ago
3
Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma11 min ago
4
Bihar News39 min ago
5
kanwar yatra 2026 greater noida police kanwar yatra advisory51 min ago