ICC ने हटाया विवादित बाउंड्री काउंट नियम, अब ऐसे होगा टाई मैचों का फैसला

दुबई: क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में सुपर ओवर टाई होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिेकेट परिषद (ICC) के उस नियम की बहुत आलोचना हुई थी जिसके तहत इंग्लैड को विजेता घोषित कर दिया गया था. उस मैच में फैसला बाउंड्री काउंट नियम ( Boundary Count Rule) के आधार पर किया गया था. सोमवार को आईसीसी ने इस विवादित बाउंड्री काउंट नियम को हटा दिया है. अब मैच में सुपर ओवर टाई होने पर तब तक सुपर ओवर बार बार होते रहेंगे जबतक किसी एक टीम के पक्ष में फैसाला नहीं आता.

सुपर ओवर नहीं होना चाहिए खत्म

आईसीसी की क्रिकेट समिति और मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) ने इस बात पर सहमति जताई है कि आईसीसी प्रतियोगिताओं में गहुए टाई मैचों का फैसला सुपर ओवर से होना चाहिए. आईसीसी ने इस सिफारिश को मान लिया है. सीईसी और क्रिकेट समिति दोनों ने माना कि आईसीसी विश्व कप का फाइनल मैच बहुत ही रोमांचक था और सुपर ओवर का प्रावधान वनडे और टी20 दोनों विश्व कप में ही होना चाहिए.

इसी साल जुलाई में हुए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे विश्व फाइनल में इंग्लैंड के पक्ष में मैच का नतीजा ज्यादा बाउंड्री काउंट के आधार पर गया था. यह फाइनल भविष्य में हमेशा ही अपने रोमांचक अंत के लिए जाना जाएगा. इससे पहले इंटरनेशनल वनडे मैचों में कभी बाउंड्री काउंट से फैसला नहीं हुआ था. न ही कोई मैच टाई होने के बाद उसका सुपर ओवर टाई हुआ था.

