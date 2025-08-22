वर्ल्ड कप से पहले अचानक आईसीसी ने बदला टीम इंडिया का शेड्यूल, टूर्नामेंट से RCB का 'होमग्राउंड' OUT

Womens World Cup Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल में बदलाव किया है. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से सभी मैचों की मेजबानी वापस ले ली गई है. वहां इस बार टूर्नामेंट का कोई भी मैच नहीं होगा. आईपीएल 2025 में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम जश्न मनाने के लिए स्टेडियम पहुंची थी, लेकिन सुविधाओं में कमी होने के कारण भगदड़ मच गई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया.

इस शहर को मिली मेजबानी

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की अनुपलब्धता के कारण बेंगलुरु की जगह अब नवी मुंबई को टूर्नामेंट के पांच मेजबान शहरों में से एक के रूप में चुना गया है. आठ टीमों का यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा. नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम पांच मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भी शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

तारीखों में कोई बदलाव नहीं

टूर्नामेंट की तारीखों (30 सितंबर से 2 नवंबर) में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा अन्य चार मेजबान शहर भी वही हैं. इनमें गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, विशाखापत्तनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम और श्रीलंका के कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम शामिल हैं. टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को कोलंबो या नवी मुंबई में होगा, जबकि पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में और दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: ​443 रन, 494 बॉल...भारत के 'ब्रैडमैन' ने 1006 मिनट तक की थी बैटिंग, 77 साल से 'अमर' ये महारिकॉर्ड

जय शाह ने क्या कहा?

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने विश्वास जताया है कि नवी मुंबई महिला क्रिकेट के लिए एक आदर्श स्थान है. उन्होंने कहा, ''हाल के वर्षों में नवी मुंबई महिला क्रिकेट के लिए एक वास्तविक घर के रूप में उभरा है. इंटरनेशनल मैचों और महिला प्रीमियर लीग के दौरान इसे जो समर्थन मिला है, वह उल्लेखनीय रहा है. इसने एक ऐसा माहौल बनाया है जो खिलाड़ियों को प्रेरित करता है और प्रशंसकों में उत्साह भरता है. मुझे यकीन है कि 12 साल बाद भारत लौट रहे इस महिला वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में भी यही ऊर्जा देखने को मिलेगी.

The updated match schedule for #CWC25 is out now All the action starts on 30 September! : https://t.co/jBoQOHox5V pic.twitter.com/RcErcJR6yU — ICC (@ICC) August 22, 2025

महिलाओं के खेल का भविष्य

जय शाह ने आगे कहा, ''हम महिला क्रिकेट के सफर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं. इस वर्ल्ड कप में खेल के भविष्य को आकार देने वाले एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने की क्षमता है, न केवल भारत में बल्कि पूरी क्रिकेट जगत में. अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हमें शेड्यूल को समायोजित करने और एक स्थल को बदलने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हमें खुशी है कि अब हमारे पास पांच विश्व स्तरीय स्थानों की सूची है जो महिला खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित करेंगे. मंच तैयार है और मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट नई पीढ़ी के प्रशंसकों को प्रेरित करेगा.''

ये भी पढ़ें: मेलबर्न से न्यूयॉर्क तक...भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रहे पिछले 5 टी20 मैचों के रिकॉर्ड

वर्ल्ड कप में भारत का नया शेड्यूल

30 सितंबर- खिलाफ श्रीलंका- गुवाहाटी

5 अक्टूबर- खिलाफ पाकिस्तान- कोलंबो

9 अक्टूबर- खिलाफ साउथ अफ्रीका- विशाखापट्टनम

12 अक्टूबर- खिलाफ ऑस्ट्रेलिया- विशाखापट्टनम

19 अक्टूबर- इंग्लैंड- इंदौर

23 अक्टूबर- न्यूजीलैंड- नवी मुंबई

26 अक्टूबर- बांग्लादेश- नवी मुंबई

29 अक्टूबर- पहला सेमीफाइनल- गुवाहाटी/कोलंबो

30 अक्टूबर- दूसरा सेमीफाइनल- नवी मुंबई

2 नवंबर- फाइनल- नवी मुंबई/कोलंबो.