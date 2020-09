मैच फिक्सिंग को लेकर क्रिकेट फिर शर्मसार, ICC ने इस टीम के दो प्लेयर्स को किया निलंबित

नई दिल्ली: क्रिकेट (Cricket) को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है. लेकिन कई अवसर ऐसे आए हैं, जब इस खेल को मैच फिक्सिंग जैसे संघीन मामलों की वजह से शर्मसार होना पड़ा है. इसी आधार पर क्रिकेट जगत को हिलाने वाली खबर फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की क्रिकेट टीम से निकलकर आ रही है. दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने यूएई क्रिकेट टीम के दो क्रिकेटरों को भ्रष्टाचार और मैच फिंक्सिंग (Match Fixing) के आरोप के तहत निलंबित कर दिया है.

यूएई के अशफाक अहमद- आमिर हयात को ICC ने किया सस्पेंड

गौरतलब है कि यूएई क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी अशफाक अमहद (Ashfaq Ahmed) और आमिर हयात (Aamir Hayat) को आईसीसी ने सस्पेंड किया है. इन दोनों ही क्रिकेटर पर आईसीसी के भ्रष्ट्राचार निरोधक संहिता के उल्लघंन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. आईसीसी ने बताया है कि अशफाख और आमिर के पास 13 सितंबर के बाद से 14 दिनों का समय है, अपने पक्ष में जवाब देने के लिए. साथ ही काउंसिल इन खिलाड़ियों पर लगे आरोपों के बारे में आगे कोई भी टिप्पणी नहीं करेगी.

आईसीसी ने इन दोनों ही क्रिकेटर्स पर भ्रष्ट्राचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 2.1.3 के तहत पहला आरोप लगाया है. दूसरी ओर 2.4.2 अनुच्छेद और 2.4.5 अनुच्छेद के आधार पर अशफाक और आमिर को दोषी ठहराया गया है. कुल मिलाकर आईसीसी ने यूएई के इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ एंटी करप्शन नियमों को तोड़ने के लिए पांच मामलों में दोषी पाया है.

Two UAE players charged with breaching The International Cricket Council's Anti-Corruption Code. They have been provisionally suspended for now. The 2 have been charged with accepting bribes to influence match results & failure to report such offers. Given 14 days to respond: ICC pic.twitter.com/QLcWcpjRA8

— ANI (@ANI) September 13, 2020