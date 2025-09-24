आईसीसी के सब्र का बांध टूटा, इस देश को किया सस्पेंड, टी20 वर्ल्ड कप में किया था पाकिस्तान फतह
ICC suspends USA Cricket Board: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का यूएसए क्रिकेट (यूएसएसी) से अब सब्र का बांध टूट गया है. आईसीसी ने यूएसएसी बोर्ड को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर सनसनी मचाने वाली अमेरिकी क्रिकेट टीम अब अगले आदेश तक इंटरनेशनल मैचों में नजर नहीं आएगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:25 AM IST
ICC suspends USA Cricket Board: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का यूएसए क्रिकेट (यूएसएसी) से अब सब्र का बांध टूट गया है. आईसीसी ने यूएसएसी बोर्ड को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर सनसनी मचाने वाली अमेरिकी क्रिकेट टीम अब अगले आदेश तक इंटरनेशनल मैचों में नजर नहीं आएगी. अमेरिकी क्रिकेट में विभिन्न हितधारकों से कई लिखित शिकायतें मिलने के बाद आईसीसी ने यह कदम उठाया. उसने इस पर एक बयान भी जारी किया और आगे के कदमों के बारे में भी बताया.

आईसीसी ने बताई सस्पेंड करने की वजह

आईसीसी ने अपने बयान में कहा गया, ''इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मामलों की पूरी तरह से समीक्षा और पिछले साल प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद आज यूएसए क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता की स्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की पुष्टि की. यह फैसला, जो आईसीसी बोर्ड द्वारा अपनी बैठक के दौरान लिया गया, यूएसए क्रिकेट द्वारा आईसीसी के संविधान के तहत एक आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का बार-बार और लगातार उल्लंघन करने पर आधारित था.''

यूएस क्रिकेट को किसने नुकसान पहुंचाया?

आईसीसी ने अपने बयान में आगे कहा, ''इसमें एक कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का दर्जा हासिल करने की दिशा में प्रगति की कमी और महत्वपूर्ण कार्रवाइयां शामिल हैं. इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.''

आईसीसी ने दे दी थी चेतावनी

पिछले साल श्रीलंका में वार्षिक सम्मेलन के दौरान जब यूएसएसी को नोटिस दिया गया था, तब से ही इस पर संकट के बादल छाए हुए थे. इस साल सिंगापुर में हुए सम्मेलन में क्रिकेट निकाय को अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए तीन और महीने दिए गए. कई हफ्तों से आईसीसी ने यूएसएसी और उसके अध्यक्ष वेणु पिसिके को पारदर्शी शासन के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए बार-बार चेतावनी दी थी.

अमेरिका क्रिकेट के लिए अब आगे क्या?

आईसीसी के बयान में आगे बताया गया है कि वैश्विक निकाय अस्थायी रूप से राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख करेगा और अगले कदमों की रूपरेखा भी बताएगा. उसने कहा, ''यूएसए राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की अस्थायी रूप से आईसीसी और/या इसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा देखरेख की जाएगी ताकि खिलाड़ियों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित किया जा सके और ओलंपिक में शामिल होने की दिशा में गति बनाए रखी जा सके. यह दृष्टिकोण यूएसए में क्रिकेटरों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने और एक उच्च-प्रदर्शन और खिलाड़ी विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए आईसीसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो यूएसए का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा और क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है.''

आईसीसी का प्लान

आईसीसी ने आगे कहा, ''आईसीसी सामान्यीकरण समिति, आईसीसी प्रबंधन द्वारा समर्थित, यूएसए क्रिकेट पर निलंबन हटाने और उसकी सदस्यता अधिकारों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा बताएगी. इसमें यूएसए क्रिकेट की शासन संरचना, संचालन और क्रिकेट इकोसिस्टम में समग्र स्थिति में प्रदर्शन योग्य और विशिष्ट बदलाव शामिल होंगे. सामान्यीकरण समिति यूएसए क्रिकेट की प्रगति की निगरानी भी करेगी और सलाहकार सहायता प्रदान करेगी.''

