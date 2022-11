ICC T20 CWC: जीत की दुआ, दनादन Flying Kiss...NZ-PAK मैच देखने आई मिस्ट्री गर्ल वायरल

Mystery Girl in NZ-PaK Match: पाकिस्तान आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और बाबर आजम- मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों के दम पर सेमीफाइनल में उसने न्यूजीलैंड को मात दी. रविवार को फाइनल में पाकिस्तान किससे भिड़ेगा, ये भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के रिजल्ट से तय होगा.

लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच देखने आई एक मिस्ट्री गर्ल ने सबका ध्यान खींच लिया. इस खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में वह पाकिस्तान की जीत की दुआ करती दिख रही है. फाइनल का टिकट कटाने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए मिस्ट्री गर्ल की दुआ कबूल हो गई. मिस्ट्री गर्ल का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैमरे को देखते ही फ्लाइंग देती नजर आ रही है. क्रिकेट फैन्स भी मिस्ट्री गर्ल का यह अंदाज देख उसके दीवाने हो गए.

