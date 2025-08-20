क्या है एशिया कप में चुनी गई टीम इंडिया की ICC रैंकिंग? लिस्ट में 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल
क्या है एशिया कप में चुनी गई टीम इंडिया की ICC रैंकिंग? लिस्ट में 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल

सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम इंडिया 9वीं बार खिताब अपने नाम करने के फिराक में होगी.  आज हम जानेंगे एशिया कप में चुने गए खिलाड़ियों की मौजूदा ICC टी20 रैंकिंग क्या है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:22 AM IST
ICC T20 Ranking for Asia cup suqad
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है. टीम में कई बदलाव किए गए और सिलेक्शन को लेकर लोगों के बीच मतभेद रहा. भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी लाइनअप काफी मजबूत दिख रही है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.  सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम इंडिया 9वीं बार खिताब अपने नाम करने के फिराक में होगी. वहीं सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों पर खास निगाहें होंगी.  भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप काफी स्ट्रांग नजर आ रही है. आज हम जानेंगे एशिया कप में चुने गए खिलाड़ियों की मौजूदा ICC टी20 रैंकिंग क्या है. 

टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी को जलवा

टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी छाए हुए हैं. सभी खिलाड़ियों को मिलाकर टॉप 10 में 6 भारतीय प्लेयर्स हैं.  बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो तिलक वर्मा नंबर 2 पर हैं. भारतीय टीम के टी20 कप्तान ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 6 पर काबिज हैं.  वहीं अगर बात करें बॉलिंग की तो वरुण चक्रवर्ती नंबर 4 पर हैं. अर्शदीप सिंह रैंकिंग में नंबर 9 पर हैं.  वहीं ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर हैं. वो ऑलराउंडर रैंकिंग की पूरी लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं.

एशिया कप स्क्वाड ICC बल्लेबाजी रैंकिंग

1- अभिषेक शर्मा, 2- तिलक वर्मा, 6- सूर्यकुमार यादव, 34- संजू सैमसन, 41 शुभमन गिल, 57 रिंकू सिंह.

एशिया कप स्क्वाड ICC बॉलिंग रैंकिंग

4- वरुण चक्रवर्ती,  9- अर्शदीप सिंह, 14- अक्षर पटेल,  37- कुलदीप यादव, 42- जसप्रीत बुमराह

एशिया कप स्क्वाड ICC ऑलराउंडर रैंकिंग 

1- हार्दिक पांड्या,  11- अक्षर पटेल,  15- अभिषेक शर्मा,  31- शिवम दुबे

Asia Cup 2025 team India Squad: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,  संजू सैमसन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे,  रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

