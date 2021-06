UAE और Oman में होगा T20 World Cup, फैंस ने लिए मजे, कहा- 'काश हमारा Exam भी विदेश में हो जाता'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खतरे के मद्देनजर आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) की मेजबानी भारत (India) के हाथों से फिसल गई है, लेकिन इसका आयोजन बीसीसीआई (BCCI) के ही हाथों में होगा.

आईसीसी (ICC) ने ऐलान किया है कि टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) की मेजबानी यूएई (UAE) और ओमान (OMAN) को मिल गई है. 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 4 वेन्यू सेलेक्ट किए गए है. मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium), अबू धाबी (Abu Dhabi) का शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium), शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड (Oman Cricket Academy Ground) में खेले जाएंगे.

बीसीसीआई के अध्यक्ष (BCCI President) सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) की मेजबानी यूएई (UAE) और ओमान में करने को तैयार है.

फैंस ने लिए मजे

यूएई (UAE) और ओमान (Oman) को मेजबानी मिलने पर फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर मजे लिए हैं. कोई कह रहा है कि, 'काश हमारी परीक्षा भी विदेश में हो जाती मैंने तो सारी तैयारियां कर ली थी.' किसी ने कहा है कि हमें भी वहां ले चलो. काफी लोगों ने फोटोशॉप के जरिए ढेर सारे मीम्स बनाए हैं. आइए नजर डालते हैं.

ICC announce that the T20 World Cup will be held in the UAE and Oman from 17th October.

Meanwhile Virat Kohli and Rohit Sharma fans on its way to claim who is the better captain for India pic.twitter.com/1gq6YpiLoF

— Debanshi Biswas (@BiswasDebanshi) June 29, 2021