T20 World Cup All Teams squads: भारत-पाकिस्तान से लेकर चैंपियन इंग्लैंड तक, ऐसी है सभी 20 टीमों की लिस्ट

ICC T20 World Cup 2024 All Teams Squads: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज कुछ ही दिनों में होने वाला है. वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में 20 टीमों के बीच होने वाला यह टूर्नामेंट आयोजित होगा. अमेरिका पहली बार किसी आईसीसी के बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है. टूर्नामेंट का पहला 1 जून (भारत में 2 जून) को अमेरिका और कनाडा के बीच खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप से पहले सभी देशों ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. हम आपको सभी 20 टीमों के स्क्वॉड के बारे में बता रहे हैं.

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम करन, बेन डकेट, टॉम हार्टली, विल जैक, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉप्ली, मार्क वुड.

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, करीम जनात, नांग्याल खरोती, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी , फरीद अहमद मलिक. रिजर्व: सेदिक अटल, हजरतुल्लाह जजई, सलीम सफी.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जम्पा. रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट.

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदॉय, महमूदुल्लाह रियाद, जेकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब. रिजर्व: आफिफ हुसैन, हसन महमूद.

The ICC Men's T20 World Cup Anthem from @duttypaul & @Kestheband is here - and it’s Out Of This World!

See if you can spot some of their friends joining the party @usainbolt, @stafanie07, Shivnarine Chanderpaul, @henrygayle #T20WorldCup | #OutOfThisWorld pic.twitter.com/jzsCY1GRqa

— ICC (@ICC) May 2, 2024