टी20 वर्ल्ड कप 2028 में ऐसी होगी भारत की Playing XI! इन 3 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता

ICC T20 World Cup 2028: ICC T20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर-नवंबर महीने में खेला जाएगा. भारत के पास 2007, 2024 और 2026 के बाद चौथा T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में अपने युवा और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका देना होगा.
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ICC T20 World Cup 2028: ICC T20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर-नवंबर महीने में खेला जाएगा. भारत के पास 2007, 2024 और 2026 के बाद चौथा T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में अपने युवा और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका देना होगा. भारत को एक ऐसे मजबूत बैटिंग लाइनअप की जरूरत है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज, स्विंग और उछाल-भरी पिचों पर खेल सके और इसके लिए उन्हें संजू सैमसन और ईशान किशन के अनुभव की दरकार होगी. आइए एक नजर डालते हैं कि ICC T20 World Cup 2028 के दौरान भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है.
ICC T20 World Cup 2028 में ईशान किशन टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं.
ईशान किशन कप्तान के तौर पर चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तिलक वर्मा नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं. ईशान किशन और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को गहराई देंगे. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे नंबर-5 और नंबर-6 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी भी करेंगे.
ICC T20 World Cup 2028 में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. वॉशिंगटन सुंदर लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं.
भारत को अपनी तेज गेंदबाजी यूनिट में अनुभवी तेज गेंदबाजों को चुनना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हालात का फायदा उठा सकें. इस टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को चुन सकती है. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे और पांचवें तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.
T20 वर्ल्ड कप 2028 से सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल का पत्ता कट सकता है. कॉम्पटीशन के चलते खासतौर पर सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका मिलना मुश्किल है.