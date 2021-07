T20 World Cup 2021: भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, ICC ने किया ऐलान

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मुकाबला देखने को बेकरार फैंस के लिए खुशखबरी है. आईसीसी (ICC) ने टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिससे दोनों मुल्कों की टीम जरूर टकराएगी.

आईसीसी (ICC) ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई (UAE) में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के ग्रुप का ऐलान कर दिया है. भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) को एक ही ग्रुप में रखा गया है.

आईसीसी ने अपने बयान में कहा, 'ग्रुप में टीम का सेलेक्शन 20 मार्च 2021 तक की रैंकिंग के आधआर पर किया. मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप-1 में रखा गया है. राउंड वन क्वालिफायर की 2 टीमें इसमें शामिल की जाएंगी.

