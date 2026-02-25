Advertisement
trendingNow13122174
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ZIM मैच से पहले शिवम दुबे का ICC रैंकिंग में जलवा, पहली बार इस नंबर पर जमाया कब्जा, देखें टॉप 10 ऑलराउंडर्स की लिस्ट

IND vs ZIM मैच से पहले शिवम दुबे का ICC रैंकिंग में जलवा, पहली बार इस नंबर पर जमाया कब्जा, देखें टॉप 10 ऑलराउंडर्स की लिस्ट

ICC T20I All Rounder Rankings: टीम इंडिया के सिक्स हिटर शिवम दुबे को आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. उनकी बैटिंग रैंकिंग के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग भी सुधरी है. आइए डिटेल में जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X-BCCI)
फोटो क्रेडिट (X-BCCI)

ICC T20I All Rounder Rankings: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. भारतीय टीम को सुपर 8 में अपना दूसरा मुकाबला 26 मार्च को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. इस मैच से ठीक एक दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 की ताजा रैंकिंग जारी की है. ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के सैम अयूब से नंबर एक की कुर्सी छीनी है. रजा ने 294 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 की गद्दी हासिल की है. खास बात ये है कि भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे का जलवा भी दिखा है.

ताजा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के शिवम दुबे का जलवा दिखा है. उन्होंने 9वें स्थान से छलांग लगाकर 7वें पायदान पर कब्जा किया है. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है. टी20 विश्व कप 2026 में शिवम ने गेंद और बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसका फायदा उन्हें ताजा रैंकिंग में मिला है. शिवम ने बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल के मार्गदर्शन में अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया था. उन्होंने नए वैरिएशन जोड़े और रफ्तार में भी इजाफा किया है.

टी20 विश्व कप 2026 में शिवम दुबे ने क्या किया?

टी20 विश्व कप 2026 में बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने अब तक 19.5 की औसत से 4 विकेट लिए हैं. जबकि बल्ले से 155 के स्ट्राइक रेट से 158 रन भी बनाए हैं. टी20I ऑलराउंडर के रूप में यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 216 रेटिंग अंक हैं. इस लिस्ट में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या हैं, जिनके पास 272 रेटिंग पॉइंट हैं.  यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि भारत के शिवम दुबे को बैटर्स की रैंकिंग में भी जबरदस्त फायदा हुआ है. वे 13 स्थान ऊपर आ गए और अब रैंकिंग में 28वें नंबर पर हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
रैंक खिलाड़ी टीम रेटिंग
1 सिकंदर रजा जिम्बाब्वे 294
2 सईम अयूब पाकिस्तान 281
3 हार्दिक पांड्या भारत 272
4 दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल 244
5 अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान 241
6 रोस्टन चेज वेस्टइंडीज 233
7 शिवम दुबे भारत 216
8 मोहम्मद नबी अफगानिस्तान 209
9 मोहम्मद नवाज पाकिस्तान 208
10 रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज 195

ये भी पढ़ें:  Semi Final Scenario: अफ्रीका-विंडीज की 1 गलती और Team India की चमक जाएगी किस्मत...ऐसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Shivam Dube

Trending news

जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?