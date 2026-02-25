IND vs ZIM मैच से पहले शिवम दुबे का ICC रैंकिंग में जलवा, पहली बार इस नंबर पर जमाया कब्जा, देखें टॉप 10 ऑलराउंडर्स की लिस्ट

ICC T20I All Rounder Rankings: टीम इंडिया के सिक्स हिटर शिवम दुबे को आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. उनकी बैटिंग रैंकिंग के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग भी सुधरी है. आइए डिटेल में जान लेते हैं.
ICC T20I All Rounder Rankings: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. भारतीय टीम को सुपर 8 में अपना दूसरा मुकाबला 26 मार्च को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. इस मैच से ठीक एक दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 की ताजा रैंकिंग जारी की है. ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के सैम अयूब से नंबर एक की कुर्सी छीनी है. रजा ने 294 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 की गद्दी हासिल की है. खास बात ये है कि भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे का जलवा भी दिखा है.
ताजा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के शिवम दुबे का जलवा दिखा है. उन्होंने 9वें स्थान से छलांग लगाकर 7वें पायदान पर कब्जा किया है. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है. टी20 विश्व कप 2026 में शिवम ने गेंद और बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसका फायदा उन्हें ताजा रैंकिंग में मिला है. शिवम ने बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल के मार्गदर्शन में अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया था. उन्होंने नए वैरिएशन जोड़े और रफ्तार में भी इजाफा किया है.
टी20 विश्व कप 2026 में बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने अब तक 19.5 की औसत से 4 विकेट लिए हैं. जबकि बल्ले से 155 के स्ट्राइक रेट से 158 रन भी बनाए हैं. टी20I ऑलराउंडर के रूप में यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 216 रेटिंग अंक हैं. इस लिस्ट में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या हैं, जिनके पास 272 रेटिंग पॉइंट हैं. यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि भारत के शिवम दुबे को बैटर्स की रैंकिंग में भी जबरदस्त फायदा हुआ है. वे 13 स्थान ऊपर आ गए और अब रैंकिंग में 28वें नंबर पर हैं.
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|रेटिंग
|1
|सिकंदर रजा
|जिम्बाब्वे
|294
|2
|सईम अयूब
|पाकिस्तान
|281
|3
|हार्दिक पांड्या
|भारत
|272
|4
|दीपेंद्र सिंह ऐरी
|नेपाल
|244
|5
|अजमतुल्लाह उमरजई
|अफगानिस्तान
|241
|6
|रोस्टन चेज
|वेस्टइंडीज
|233
|7
|शिवम दुबे
|भारत
|216
|8
|मोहम्मद नबी
|अफगानिस्तान
|209
|9
|मोहम्मद नवाज
|पाकिस्तान
|208
|10
|रोमारियो शेफर्ड
|वेस्टइंडीज
|195
