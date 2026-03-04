Advertisement
trendingNow13129871
Hindi Newsक्रिकेटT20I Rankings: ICC ने भी किया संजू सैमसन की पारी को सलाम....ICC रैंकिंग में 25 स्थान का जंप लेकर मचा दी खलबली

T20I Rankings: ICC ने भी किया संजू सैमसन की पारी को सलाम....ICC रैंकिंग में 25 स्थान का जंप लेकर मचा दी खलबली

T20I Rankings: संजू सैमसन इन वक्त चर्चा में हैं. सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. इस पारी का लोहा अब आईसीसी ने भी माना है, जिसका नतीजा आईसीसी की ताजा रैंकिंग में देखने को मिला है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

T20I Rankings: आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन का जलवा देखने को मिल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के करो या मरो वाले मुकाबले में खेली गई उनकी 97 रनों की मैच जिताऊ पारी ने न केवल भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि उनकी रैंकिंग में भी लंबी छलांग लगा दी है. आईसीसी द्वारा जारी ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग में संजू सैमसन ने सीधे 25 पायदानों की छलांग लगाकर खलबली मचा दी है और अब वे दुनिया के टॉप-40 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं. 

आईसीसी की ताजा टी20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय बैटर्स का जलवा है. टॉप 10 में से टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा शामिल हैं. नंबर एक पर अभिषेक शर्मा का नाम है, जिनके पास 874 रेटिंग प्वाइंट हैं. दूसरे पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान काबिज हो चुके हैं, जिन्हें एक स्थान का जंप मिला है. उनके अब 848 रेटिंग प्वाइंट हो चुके हैं. एक स्थान के नुकसान के साथ फिल साल्ट तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

 

नंबर 4 पर ईशान किशन ने कब्जा किया है, जिनके पास 783 रेटिंग प्वाइंट हैं. नंबर 5 पर पथुम निसांका हैं, जिन्होंने 766 रेटिंग प्वाइंट हासिल किए हैं. नंबर 6 पर तिलक वर्मा का नाम है, जो अब 749 अंकों के साथ हैं. 

आईसीसी की ताजा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग (मार्च 2026) के अनुसार टॉप 10 बल्लेबाजों की टेबल नीचे दी गई है. 

रैंक खिलाड़ी का नाम देश रेटिंग पॉइंट्स
01 अभिषेक शर्मा भारत 877
02 फिल साल्ट इंग्लैंड 815
03 साहिबज़ादा फरहान पाकिस्तान 810
04 पथुम निसांका श्रीलंका 789
05 इशान किशन भारत 742
06 सूर्यकुमार यादव भारत 740
07 तिलक वर्मा भारत 730
08 जोस बटलर इंग्लैंड 725
09 डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका 724
10 टिम सीफर्ट न्यूजीलैंड 715

ये भी पढ़ें:  T20 World Cup 2026: शर्मनाक हार के बाद पाक क्रिकेट में भूचाल, टेस्ट टीम का हेड कोच बनने जा रहा ये दिग्गज! अभी संन्यास भी नहीं लिया

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20I Rankings

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड