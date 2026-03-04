T20I Rankings: ICC ने भी किया संजू सैमसन की पारी को सलाम....ICC रैंकिंग में 25 स्थान का जंप लेकर मचा दी खलबली

T20I Rankings: आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन का जलवा देखने को मिल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के करो या मरो वाले मुकाबले में खेली गई उनकी 97 रनों की मैच जिताऊ पारी ने न केवल भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि उनकी रैंकिंग में भी लंबी छलांग लगा दी है. आईसीसी द्वारा जारी ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग में संजू सैमसन ने सीधे 25 पायदानों की छलांग लगाकर खलबली मचा दी है और अब वे दुनिया के टॉप-40 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं.

आईसीसी की ताजा टी20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय बैटर्स का जलवा है. टॉप 10 में से टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा शामिल हैं. नंबर एक पर अभिषेक शर्मा का नाम है, जिनके पास 874 रेटिंग प्वाइंट हैं. दूसरे पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान काबिज हो चुके हैं, जिन्हें एक स्थान का जंप मिला है. उनके अब 848 रेटिंग प्वाइंट हो चुके हैं. एक स्थान के नुकसान के साथ फिल साल्ट तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

नंबर 4 पर ईशान किशन ने कब्जा किया है, जिनके पास 783 रेटिंग प्वाइंट हैं. नंबर 5 पर पथुम निसांका हैं, जिन्होंने 766 रेटिंग प्वाइंट हासिल किए हैं. नंबर 6 पर तिलक वर्मा का नाम है, जो अब 749 अंकों के साथ हैं.

आईसीसी की ताजा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग (मार्च 2026) के अनुसार टॉप 10 बल्लेबाजों की टेबल नीचे दी गई है.

रैंक खिलाड़ी का नाम देश रेटिंग पॉइंट्स 01 अभिषेक शर्मा भारत 877 02 फिल साल्ट इंग्लैंड 815 03 साहिबज़ादा फरहान पाकिस्तान 810 04 पथुम निसांका श्रीलंका 789 05 इशान किशन भारत 742 06 सूर्यकुमार यादव भारत 740 07 तिलक वर्मा भारत 730 08 जोस बटलर इंग्लैंड 725 09 डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका 724 10 टिम सीफर्ट न्यूजीलैंड 715

