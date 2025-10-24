भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत से पलटा पासा, रैंकिंग में जबरदस्त उछाल, जानें क्या है भारत का नंबर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में कंगारुओं का पूरी तरह से कब्जो हो चुका है. भारतीय टीम इस सीरीज के दौरान पूरी तरह से फ्लॉप रही है.इससे पहले वह तीसरे पायदान पर थे, लेकिन अब सीधा दूसरे नंबर पर आ चुकी है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में कंगारुओं का पूरी तरह से कब्जो हो चुका है. भारतीय टीम इस सीरीज के दौरान पूरी तरह से फ्लॉप रही है. अब इस सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर को खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने उतरेगी. वहीं. टीम इंडिया अपनी नाक बचाने के लिए मैदान पर होगी. ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 वनडे मैच जीतने की वजह से रैंकिंग में भारी मदद मिली है. इससे पहले वह तीसरे पायदान पर थे, लेकिन अब सीधा दूसरे नंबर पर आ चुकी है.
जीत से कंगारुओं को फायदा
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर थी, लेकिन लगातार 2 जीत के साथ ना सिर्फ कंगारुओं ने सीरीज फतह किया बल्कि रैंकिंग में भी उनको काफी फायदा हुआ है. वह दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. 110 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया अब क्रिकेट जगत की नंबर 2 टीम बन चुकी है.
नंबर 1 पर भारत
भारतीय टीम काफी समय से आईसीसी मेंस रैंकिंग में नंबर 1 पर कायम है. टीम इंडिया 121 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत के बाद न्यूजीलैंड को इस मामले में पछाड़ते हुए अब दूसरे नंबर पर आ गई है. ऑस्ट्रेलिया के 110 रेटिंग हो चुके हैं. न्यूजीलैंड 109 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गई है. चौथे पायदान पर पाकिस्तान की टीम 100 अंकों के साथ बनी हुई है. बाकी की टीमों की रैंकिंग में कोई असर नहीं पड़ा. सब की सब अपने पुराने नंबर पर कायम हैं.
गिल के शर्मनाक रिकॉर्ड्स
पहली बार वनडे फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल को निराशा हाथ लगी. बतौर कप्तान और बल्लेबाज वह पूरी तरह फ्लॉप रहे. इस चलते उनकी जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है. इसके साथ ही गिल ने एक और घटिया रिकॉर्ड स्थापित किया था. वह ना सिर्फ अपने करियर की पहली सीरीज हारे बल्कि गिल अपने करियर में सभी फॉर्मेट में बतौर कप्तान पहला मैच हारने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी भी बने थे. इसमें विराट कोहली का नाम पहले से ही काबिज था.
