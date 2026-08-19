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श्रीलंका में खेले बिना बुमराह की बादशाहत, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रूक फिर बने नंबर-1 बल्लेबाज

ICC Test Rankings: आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है. हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने, जबकि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में अपना दबदबा बरकरार रखा है. बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद रैंकिंग में कई बड़े बदलाव हुए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 19, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:48 PM IST
श्रीलंका में खेले बिना बुमराह की बादशाहत, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रूक फिर बने नंबर-1 बल्लेबाज
Image Credit: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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