श्रीलंका में खेले बिना बुमराह की बादशाहत, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रूक फिर बने नंबर-1 बल्लेबाज

ICC Test Rankings: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. वह चोट के कारण दो टेस्ट मैचों से बाहर हैं. भारत ने गॉल में बुधवार (19 अगस्त) को यादगार जीत हासिल की और उसी दिन आईसीसी रैंकिंग में बुमराह को लेकर बड़ी खबर आई. वह श्रीलंका में खेले बिना भी दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं. हालांकि, ताजा जारी रैंकिंग में भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का कोई प्रभाव नहीं है.
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक एक बार फिर आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड को बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है. हेड ने इस मैच में केवल 22 और 17 रन बनाए, जिसके कारण वह तीन पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गए हैं. इसी गिरावट की वजह से हैरी ब्रूक को चौथी बार नंबर 1 बनने का मौका मिला है.
बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट की यादगार जीत ने बल्लेबाजी रैंकिंग के ऊपरी क्रम में हलचल पैदा कर दी है. अब हैरी ब्रूक पहले, जो रूट दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर हैं. स्मिथ ने डार्विन टेस्ट में 71 और 44 रनों की पारियां खेलकर ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ दिया है.
ब्रूक ने पहली बार दिसंबर 2024 में नंबर 1 का स्थान पाया था. वर्तमान में टॉप 4 बल्लेबाजों के बीच केवल 33 रेटिंग प्वाइंट्स का अंतर है, जिससे आने वाले हफ्तों में मुकाबला बहुत कड़ा होने की उम्मीद है. इंग्लैंड जल्द ही पाकिस्तान की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है.
बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत ने उनके खिलाड़ियों को बड़ा इनाम दिया है. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 9 पायदान चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 20वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा मोमिनुल हक 31वें, शादमान इस्लाम 58वें और मेहदी हसन मिराज 59वें स्थान पर आ गए हैं. तंजीद हसन ने सबसे बड़ी 84 पायदान की छलांग लगाकर 88वां स्थान हासिल किया है.
गेंदबाजी में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जलवा रहा. मेहदी हसन मिराज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं. मैच के हीरो रहे हसन महमूद, जिन्होंने कुल नौ विकेट लिए, 26 पायदान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलने के बावजूद दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. पिछले प्रदर्शनों की मजबूती के कारण उनकी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा.