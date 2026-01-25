आग में घी डाल रहा था पाकिस्तान, अब ICC ने ठिकाने लगाई अक्ल, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा पड़ोसी मुल्क

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाल ही में बांग्लादेश को काफी सपोर्ट किया था और भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने के उसके फैसले को सही ठहराया था. सिर्फ इतना ही नहीं पाकिस्तान ने खुद भी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर काफी धमकियां दी थी, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) उससे नाराज है. आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में खेलने से मना कर दिया था और टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था. आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है. इस बीच बांग्लादेश को पाकिस्तान का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद और गहरा गया है.

अब ICC ने ठिकाने लगाई पाकिस्तान की अक्ल

अब ICC ने पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाए हुए उसे चेतावनी दे दी है, जिनमें एशिया कप से संभावित बैन भी शामिल है. अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है, तो आईसीसी सभी द्विपक्षीय सीरीज को सस्पेंड कर सकता है. बता दें कि आईसीसी द्वारा आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार लेगी. मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है. एक देश को जब चाहे फैसले लेने की छूट है, जबकि दूसरे देशों के लिए नियम अलग हैं. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए.

मोहसिन नकवी ने आग में किया घी डालने का काम

मोहसिन नकवी ने यह भी सवाल उठाया कि जब ICC ने पाकिस्तान और भारत के लिए वेन्यू बदलने जैसे फैसले लिए थे, तो बांग्लादेश के मामले में वही नीति क्यों नहीं अपनाई गई. पीसीबी सीधे आईसीसी के अधीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सरकार के प्रति जवाबदेह है. प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान से बाहर हैं. उनके लौटने के बाद सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी और बोर्ड उन्हीं के निर्देशों का पालन करेगा.

ICC नकवी के बयान से नाराज

नकवी के इस बयान को आईसीसी ने नकारात्मक रूप से लिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिनमें एशिया कप से संभावित बैन भी शामिल है. अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है, तो ICC सभी द्विपक्षीय सीरीज को सस्पेंड कर सकता है. पाकिस्तान सुपर लीग के लिए विदेशी खिलाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और एशिया कप से भी बाहर कर सकता है.