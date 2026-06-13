India vs Pakistan Women T20 World Cup 2026: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 14 जून (रविवार) को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने सफर की शुरुआत करेगी. भारतीय पुरुष टीम की तरह भारत की बेटियों का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. हरमन एंड कंपनी इस महामुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप में धमाकेदार आगाज करने को बेताब होगी.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा और आप फ्री में इस मैच का मजा कैसे उठा सकते हैं.
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. दोनों टीमों के कप्तान शाम 6:30 बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगी.
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी. जिन लोगों के पास जियो का सिम कार्ड है और वो 349 रुपये का मंथली रिचार्ज करते हैं वो भारत बनाम पाकिस्तान मैच फ्री में देख सकते हैं.
पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. T20I में दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में भारत की बेटियों ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.
हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (WK), श्री चरनी, यास्तिका भाटिया (WK), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव
फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब