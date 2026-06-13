India vs Pakistan Women T20 World Cup 2026: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 14 जून (रविवार) को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने सफर की शुरुआत करेगी. भारतीय पुरुष टीम की तरह भारत की बेटियों का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. हरमन एंड कंपनी इस महामुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप में धमाकेदार आगाज करने को बेताब होगी.