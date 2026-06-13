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इस बार भारत की बेटियों से पिटेगा पाकिस्तान! महिला T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, फ्री में कहां देखें लाइव?

IND W vs PAK W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा और आप फ्री में इस मैच का मजा कैसे उठा सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:48 PM IST
इस बार भारत की बेटियों से पिटेगा पाकिस्तान! महिला T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, फ्री में कहां देखें लाइव?
Image Credit: ( BCCI Women/Pakistancricket) ICC Women t20 world cup 2026 india and pakistan match live streaming

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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