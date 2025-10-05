IND vs PAK: टक्कर देना तो दूर... आसपास भी नहीं है पाकिस्तान, महिला वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों का दबंग है रिकॉर्ड

India Women vs Pakistan Women: भारत और पाकिस्तान के बीच आज ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. अगर दोनों देशों के बीच वनडे रिकॉर्ड को देखा जाए, तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है. भारत-पाकिस्तान की महिला टीमें साल 2005 से अब तक कुल 11 वनडे मैच खेल चुकी हैं. इस दौरान सभी 11 मैच टीम इंडिया के नाम रहे.

भारत के आसपास भी नहीं है पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम आज तक भारतीय महिला टीम के खिलाफ एक भी वनडे मैच नहीं जीत सकी है. दोनों देशों की महिला टीमों के बीच कराची में 30 दिसंबर 2005 को पहला वनडे मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने 193 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद कराची के ही मैदान पर 2 जनवरी 2006 को भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा. दिसंबर 2006 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 रन और 103 रन से जीत दर्ज की थी. इसके बाद भारत ने 5 मई 2008 को पाकिस्तान के खिलाफ 182 रन से जीत हासिल की, जिसके बाद 9 मई को एक बार फिर पाकिस्तान को 207 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.

महिला वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों का दबंग है रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच साल 2009 में खेला गया. 7 मार्च को भारत ने वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा. 7 फरवरी 2013 को एक बार फिर दोनों देश वर्ल्ड कप मैच में आमने-सामने थे. एक बार फिर नतीजा वैसा ही रहा. इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. 19 फरवरी 2017 को वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भारत ने 165 गेंदें शेष रहते पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा. इसी साल 2 जुलाई को भारत ने वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 95 रन से हराया. 6 मार्च 2022 को माउंट माउंगानुई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में 107 रन से जीत दर्ज की.

अब पाकिस्तान को फिर से पीटने की बारी

भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक बार फिर वर्ल्ड कप मैच खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का साया नजर आ रहा है. भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को लगातार 3 मुकाबलों में धूल चटाई थी. टीम इंडिया ने इसी टीम को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब भारतीय महिला टीम से भी फैंस को ऐसी ही आस है. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता है. वहीं, पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 7 विकेट से गंवा चुकी है.