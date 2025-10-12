भारत या ऑस्ट्रेलिया... वर्ल्ड कप में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? हेड-टू-हेड आंकड़े दे रहे बड़ी गवाही

ICC Womens ODI World Cup 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का महामुकाबला आज दोपहर 3:00 बजे से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. यह मुकाबला विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि टीम इंडिया ने 3 में से इतने ही मैच अपने नाम किए, लेकिन नेट रनरेट के अंतर के चलते यह टीम तीसरे स्थान पर है. अगर भारत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो वह नंबर-2 पर आ जाएगा.

ODI में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1978 से अब तक कुल 59 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच अपने नाम किए. वहीं, भारतीय टीम 11 मैच जीत सकी. दोनों देशों के बीच 8 जनवरी 1978 से 21 जुलाई 1993 तक कुल 9 मैच खेले गए. सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे. भारतीय टीम ने 16 फरवरी 1995 को पहली बार ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम किया था. इसके बाद 24 दिसंबर 1997 से 13 दिसंबर 2004 तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ लगातार छह मुकाबलों में जीत हासिल की. दोनों देशों के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखा जाए, तो 9 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, जबकि एक मैच भारत ने जीता.

किस टीम का दबंग रिकॉर्ड?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सितंबर 2025 में तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1995 में एक मैच जीता, जबकि साल 2004 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन मुकाबले अपने नाम किए. साल 2007 में भारत ने एक मैच अपने नाम किया, जिसके बाद साल 2009 में टीम इंडिया को 2 मुकाबलों में जीत नसीब हुई. टीम इंडिया ने साल 2016, 2017, 2021 और 2025 में एक-एक वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते.

वर्ल्ड कप में कौन-किस पर भारी?

वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है.वहीं, तीन मैच भारत ने जीते हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वापसी की कोशिश करेगी. पिछले मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका ने इसी विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए मैदान पर 3 विकेट से हराया था. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी.