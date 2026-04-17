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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बीच ICC का ऐतिहासिक फैसला....पहली बार किया T20I चैलेंज ट्रॉफी का ऐलान, ये 5 टीमें मचाएंगी धमाल

IPL 2026 के बीच ICC का ऐतिहासिक फैसला....पहली बार किया 'T20I चैलेंज ट्रॉफी' का ऐलान, ये 5 टीमें मचाएंगी धमाल

ICC Women’s T20I Challenge Trophy 2026: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. क्रिकेट फैंस आईपीएल के 19वें सीजन में डूबे हुए हैं. इस बीच आईसीसी (ICC) की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है. क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने महिला क्रिकेट के विस्तार के लिए एक ऐसा फैसला लिया है, जो क्रांतिकारी साबित होने वाला है. ये फैसला एसोसिएट देशों की किस्मत बदल सकता है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:12 PM IST
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IPL 2026 के बीच ICC का ऐतिहासिक फैसला....पहली बार किया 'T20I चैलेंज ट्रॉफी' का ऐलान, ये 5 टीमें मचाएंगी धमाल

ICC Women’s T20I Challenge Trophy 2026: महिला क्रिकेट के विस्तार और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी (ICC) ने एक ऐतिहासिक मास्टरस्ट्रोक खेला है. 17 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने पहली बार आयोजित होने वाली 'वूमेन्स T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026' के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट उन एसोसिएट सदस्य देशों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रवांडा की खूबसूरत राजधानी किगाली में 18 अप्रैल से इस बड़े टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है. यह टूर्नामेंट उभरते हुए क्रिकेटिंग नेशंस के लिए बेहद खास होने वाला है.

आईसीसी ने बताया है कि वूमेन्स चैलेंज ट्रॉफी 2026 के सभी मैच रवांडा के गाहांगा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. 18 अप्रैल से शुरू होकर यह टूर्नामेंट 1 मई 2026 तक चलेगा. इस दौरान कुल 20 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. पहले 10 मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है. खास बात यह है कि टूर्नामेंट के पहले ही दिन दो बड़े मैच होंगे, जहां मेजबान रवांडा का सामना इटली से होगा, वहीं एशियाई गौरव नेपाल की भिड़ंत अमेरिका (USA) से होगी.

ये 5 टीमें दिखाएंगी दम

इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें नेपाल, अमेरिका, इटली, रवांडा और वानुआतु शामिल हैं. रैंकिंग और हालिया प्रदर्शन को देखें तो नेपाल इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम बनकर उभर रही है. आईसीसी ने इस टूर्नामेंट को 'डबल राउंड-रॉबिन' फॉर्मेट में आयोजित करने का फैसला लिया है. मतलब यह कि हर टीम को दूसरी टीम के खिलाफ दो-दो बार खेलने का मौका मिलेगा.

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कौन है सबसे बड़ा दावेदार?

नेपाल की महिला टीम ने हाल के ग्लोबल क्वालिफायर में शानदार खेल दिखाया था, जबकि वानुआतु और अमेरिका जैसी टीमें भी किसी भी बड़े उलटफेर की क्षमता रखती हैं. वानुआतु ने पिछले साल ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर में अपनी चमक बिखेरी थी. अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट को कौन अपने नाम करता है.

आखिर क्यों शुरू की गई ये ट्रॉफी

यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि एसोसिएट देशों की महिला खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव मिल सके. आईसीसी का टारगेट है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 12 और 2030 तक 16 करने का है. यह चैलेंज ट्रॉफी उसी बड़े विजन का हिस्सा है.

ICC वूमेन्स चैलेंज ट्रॉफी 2026 का पूरा शेड्यूल

18 अप्रैल: रवांडा vs इटली और नेपाल vs USA

19 अप्रैल: रवांडा vs वानुआतु और इटली vs नेपाल

21 अप्रैल: रवांडा vs USA और वानुआतु vs इटली

22 अप्रैल: रवांडा vs नेपाल और USA vs वानुआतु

24 अप्रैल: नेपाल vs वानुआतु और इटली vs USA

26 अप्रैल: रवांडा vs वानुआतु और USA vs नेपाल

27 अप्रैल: रवांडा vs इटली और USA vs वानुआतु

28 अप्रैल: रवांडा vs नेपाल और इटली vs वानुआतु

30 अप्रैल: इटली vs USA और नेपाल vs वानुआतु

01 मई: रवांडा vs USA और इटली vs नेपाल

ये भी पढ़ें: कौन हैं समरीन कौर? जिनके प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हुए अर्शदीप सिंह..फैंस के हाथ लगा लव स्टोरी का ये सबूत

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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