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Hindi Newsक्रिकेटICC Rankings: स्मृति मंधाना को लगा झटका, शेफाली वर्मा का धमाका, आईसीसी टी20 रैंकिंग में बड़ा उलटफेर

ICC Rankings: स्मृति मंधाना को लगा झटका, शेफाली वर्मा का धमाका, आईसीसी टी20 रैंकिंग में बड़ा उलटफेर

ICC Women T20I Rankings: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खराब फॉर्म के चलते स्मृति मंधाना आईसीसी टी20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर फिसल गई हैं. शेफाली वर्मा ने छठे स्थान पर छलांग लगाई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:34 PM IST
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स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा.
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा.

ICC Women T20I Rankings: भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में खराब फॉर्म के बाद ताजा आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग में नीचे खिसक गई हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज में उतरी मंधाना ने अब तक केवल 13 और 12 रन बनाए हैं. भारत 5 मैचों की सीरीज के पहले दो मैचों में हार गया है.

मंधाना अब रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गई हैं और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज उनसे आगे निकल गई हैं. दूसरी ओर, शेफाली वर्मा दो पायदान की छलांग लगाकर छठे स्थान पर पहुंच गई हैं. उनकी इस बढ़त का मुख्य कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में लगाया गया अर्धशतक है, जहां उन्होंने 38 गेंदों में 57 रन बनाए थे.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कैसे सुधार किया?

शेफाली के 57 रनों के बावजूद भारत को मेजबान टीम के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा और टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है. इससे पहले भारत ने पहला टी20 मैच भी छह विकेट से गंवाया था, जिसमें शेफाली ने 34 रन जोड़े थे. हालांकि, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पहले टी20 में अपनी नाबाद 47 रनों की पारी की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

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जेमिमा रोड्रिग्ज को भी हुआ नुकसान

लगातार खराब प्रदर्शन के कारण जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान गिरकर 14वें नंबर पर आ गई हैं. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भारत के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ने के बाद पांचवें स्थान पर बरकरार हैं. उनकी टीम की एनेरी डर्कसन 18 स्थान चढ़कर 33वें और सुने लुस आठ स्थान ऊपर चढ़कर 35वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

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भारतीय गेंदबाजों की रैंकिंग में भी गिरावट

भारत की मुख्य गेंदबाज दीप्ति शर्मा (5वें स्थान), रेणुका सिंह ठाकुर (9वें स्थान) और अरुंधति रेड्डी (12वें स्थान) सभी की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है. अरुंधति रेड्डी अब टॉप 10 से बाहर हो गई हैं. भारत के पास इस सीरीज में वापसी का मौका है. इसे जून में इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप की आदर्श तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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