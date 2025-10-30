Advertisement
trendingNow12980947
Hindi Newsक्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया... वर्ल्ड कप में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? सेमीफाइनल से पहले जान लीजिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

ICC Womens ODI World Cup 2025 2nd Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला आज दोपहर 3:00 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह 2 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 30, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया... वर्ल्ड कप में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? सेमीफाइनल से पहले जान लीजिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

ICC Womens ODI World Cup 2025 2nd Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला आज दोपहर 3:00 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह 2 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. सेमीफाइनल मैच के लिए विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा की टीम इंडिया में वापसी हुई है. बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुईं ओपनर प्रतिका रावल टखने में चोट के चलते वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हैं. ऐसे में शेफाली को 'गोल्डन चांस' मिला है.

वर्ल्ड कप में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड?

वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 14 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है.वहीं, तीन मैच भारत ने जीते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1978 से अब तक कुल 60 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 49 मैच अपने नाम किए. वहीं, भारतीय टीम 11 मैच जीत सकी. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर पर जिम्मेदारी

भारत को इस मैच में ओपनर स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बल्लेबाजी में उम्मीद होंगी. दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी टीम का साथ दे सकती हैं. उनके अलावा, क्रांति गौड़ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर से बल्लेबाजी में आस होगी. गेंदबाजी में अलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं.

येलो अलर्ट जारी किया गया

महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा सेमीफाइनल होगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जिस पिच को चुना गया है, उसमें श्रीलंका ने नवी मुंबई चरण की शुरुआत में बांग्लादेश के साथ खेला था. यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती है. इस मैच से पहले नवी मुंबई में बारिश हुई है. बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगर मैच गुरुवार को खत्म नहीं होता, तो इसे 'रिजर्व डे' में खेला जाएगा.

दोनों टीमें

भारत की टीम

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़.

ऑस्ट्रेलिया की टीम

जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शट्ट, हीथर ग्राहम, डार्सी ब्राउन, एलिसा हीली, सोफी मोलिनक्स.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

World Cup

Trending news

डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'