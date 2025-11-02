Advertisement
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले डरा रहा मुंबई का मौसम, क्या बारिश बनेगी विलेन? ये रहा आज का लेटेस्ट वेदर अपडेट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में आज होने वाले ICC विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इस खिताबी मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है. हालांकि इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है. भारतीय क्रिकेट फैंस अपनी सांसें थामे हुए हैं. हरमनप्रीत कौर की टीम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन बारिश इस धमाकेदार खिताबी मुकाबले में खलल डाल सकती है.

Nov 02, 2025, 10:06 AM IST
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले लेटेस्ट वेदर अपडेट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. लेटेस्ट वेदर अपडेट के अनुसार नवी मुंबई में दोपहर और शाम के दौरान बारिश होने की 25-50% संभावना है. ह्यूमिडिटी ज्यादा रहने की संभावना है. बादलों में हलचल और बदलाव के कारण मैच के दौरान रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. रात में अधिकतम तापमान 34°C तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान 25°C तक गिरने की संभावना है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड

वनडे इतिहास को देखें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे. इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है. दोनों देशों के बीच 22 दिसंबर 1997 को पहला वनडे मैच पटना में खेला गया था, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. 30 सितंबर 2000 को भारत ने क्राइस्टचर्च में 8 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद 7 मार्च 2002 को मुकाबला बेनतीजा रहा.

दोनों देशों के बीच रही है कांटे की टक्कर

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने 10 मार्च 2002 को भारत के खिलाफ पहली बार वनडे मैच जीता था. 13 मार्च 2002 को एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने साल 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. साल 2017 में दोनों देशों के बीच 6 वनडे मैच खेले गए, जिसमें 4 मैच टीम इंडिया ने जीते. अगले साल भारत ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए.

पिछले 10 वनडे का रिकॉर्ड

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखें, तो भारत ने 5 मैच जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भी इतने ही मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. टीम इंडिया ने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं. महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा पांचवीं बार होगा, जब मेजबान टीम खिताबी मैच में उतरेगी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर साल 1988 का फाइनल खेल चुकी है. इंग्लैंड ने साल 1993 और 2017 में ऐसा किया, जबकि न्यूजीलैंड ने साल 2000 में अपने ही घर में फाइनल खेला.

