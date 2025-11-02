Advertisement
साउथ अफ्रीका की इस क्रिकेटर को किया आउट तो फिर वर्ल्ड कप पक्का, इतिहास रच देंगी भारत की बेटियां

INDW vs RSAW World Cup Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में आया है. बता दें कि न तो भारत और न ही साउथ अफ्रीका ने कभी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है.

Nov 02, 2025, 06:26 AM IST
INDW vs RSAW World Cup Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में आया है. बता दें कि न तो भारत और न ही साउथ अफ्रीका ने कभी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है. इस मुकाबले के साथ एक नई टीम महिला वनडे वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी.

इस क्रिकेटर को किया आउट तो फिर ट्रॉफी पक्की

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. अगर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेटर को आउट कर लिया, तो फिर उसे ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है. साउथ अफ्रीका की उस क्रिकेटर का नाम है लौरा वोल्वार्ड्ट. इस मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट से सतर्क रहना होगा.

भारत के खिलाफ लौरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ लौरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. वह भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भी हैं. वोल्वार्ड्ट 2017 से 2025 के बीच 21 मैचों की 21 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 40.30 की औसत से 806 रन बना चुकी हैं. नाबाद 135 रन उनका टॉप स्कोर है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों की ओवरऑल सूची में वोल्वार्ड्ट मंधाना, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद चौथे स्थान पर हैं.

सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

लौरा वोल्वार्ड्ट इस वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. लौरा वोल्वार्ड्ट आठ मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 470 रन बना चुकी हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 169 रन है. वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में 169 रन की यादगार पारी खेल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था. वर्ल्ड कप की फॉर्म और अपने खिलाफ पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम को लौरा वोल्वार्ड्ट से सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द उन्हें आउट करने पर ध्यान लगाना होगा.

वनडे क्रिकेट में 5,121 रन बनाए

लौरा वोल्वार्ड्ट कप्तान के साथ-साथ टीम की सलामी बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने दोनों ही भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभाया है और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले गई हैं. अगर उनके वनडे क्रिकेट पर गौर करें तो, 26 साल की इस खिलाड़ी ने 118 मैचों की 117 पारियों में 10 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 5,121 रन बनाए हैं. नाबाद 184 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है.

