India World Cup Scenarios: 2 मैच और 3 समीकरण... वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जान लें गणित

ICC Womens World Cup 2025 Semifinals Scenarios: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में अब तक 21 मैच हो चुके हैं. श्रीलंका ने सोमवार (20 अक्टूबर) को बांग्लादेश पर रोमांचक जीत से सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. वहीं, बांग्लादेश की टीम अब इस रेस से बाहर हो गई है. श्रीलंका की जीत ने टीम इंडिया की उलझनों को बढ़ा दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा था. अब लंकाई टीम की जीत ने टेंशन को और बढ़ा दिया है. हालांकि, इसके बावजूद टीम इंडिया की किस्मत अभी भी उसके हाथ में ही है. अब तक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. अभी एक स्थान के लिए 4 टीमों में जंग है.
सेमीफाइनल की उम्मीदें गणित पर निर्भर
भारत पांच मैचों में चार अंकों (NRR+0.526) के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. अंतिम सेमीफाइनल स्थान के लिए उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड भी चार अंकों पर है, लेकिन उसका नेट रन-रेट (−0.245) कम है. सह-मेजबान और टूर्नामेंट से पहले पसंदीदा मानी जा रही भारतीय टीम अब बाहर होने की कगार पर है. उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें शेष दो ग्रुप मैचों के परिणामों पर टिकी हुई हैं. भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को न्यूजीलैंड से होगा, जिसके बाद 26 अक्टूबर को उसका अंतिम ग्रुप मैच बांग्लादेश से होगा.
भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के 3 समीकरण
समीकरण 1: दोनों मैच जीतें (सबसे सुरक्षित)
न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की जीत. ऐसे में अन्य परिणामों की परवाह किए बिना भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.
समीकरण 2: न्यूजीलैंड से हारने पर
अगर भारत न्यूजीलैंड से हारता है तो फिर समीकरण उलझ जाएगा. इसके बाद भारत को उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना अंतिम मैच इंग्लैंड से हार जाए और वह खुद बांग्लादेश को आखिरी मैच में हराए.
समीकरण 3: न्यूजीलैंड को हराकर, बांग्लादेश से हारने पर
भारत न्यूजीलैंड को हराता है लेकिन बांग्लादेश से हार जाता है तो इस परिस्थिति में फिर से मामला बिगड़ जाएगा. उसे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की हार की दुआ करनी होगी. ऐसे में बेहतर नेट रन-रेट वाली टीम (भारत या न्यूजीलैंड) आगे बढ़ेगी.
अंक तालिका का हाल
बांग्लादेश पर जीत से श्रीलंका को 2 अंक मिले. वह अब पॉइंट्ल टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गया है. उसके 6 मुकाबलों में कुल 4 अंक हैं. लंकाई टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराना होगा और भारत-न्यूजीलैंड के मैचों के नतीजों पर नजर रखनी होगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश के 6 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. वह आठवें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. तीनों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत और न्यूजीलैंड के 5-5 मैचों में 4-4 अंक हैं. दोनों टीमें क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर है.