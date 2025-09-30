आज से वर्ल्ड कप का रोमांच...8 टीमें, 31 मैच और एक ट्रॉफी, जान लें शेड्यूल-स्क्वॉड और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

ICC Womens World Cup 2025 All You Need to Know: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 मंगलवार (30 सितंबर) से शुरू होने के लिए तैयार है. महिला वर्ल्ड कप का यह संस्करण काफी खास है. यह पहली बार भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में आयोजित हो रहा है. टूर्नामेंट 2 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें दुनिया की शीर्ष आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं.
ICC Womens World Cup 2025 Squads: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 मंगलवार (30 सितंबर) से शुरू होने के लिए तैयार है. महिला वर्ल्ड कप का यह संस्करण काफी खास है. यह पहली बार भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में आयोजित हो रहा है. टूर्नामेंट 2 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें दुनिया की शीर्ष आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. मेजबान भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मैदान पर उतरेंगी.
पहली बार खिताब जीतने उतरेगी टीम इंडिया
भारतीय टीम इस बार सिर्फ बेहतरीन खेलने के लिए नहीं, बल्कि घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने के लिए उतरेगी. 2005 और 2017 में दो बार फाइनल तक पहुंचने के बाद भारतीय टीम घरेलू धरती पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने के लिए तैयार है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम की नजर इतिहास रचने पर है.
महिला वर्ल्ड कप 2025 का फॉर्मेट
50 ओवर वाले इस टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के दौरान प्रत्येक टीम दूसरी टीम से एक बार खेलेगी. शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ये मुकाबले 29 और 30 अक्टूबर को निर्धारित हैं. इसके बाद 2 नवंबर को ग्रैंड फाइनल होगा. यदि भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो वह 29 या 30 अक्टूबर को खेलेगा. सभी ग्रुप-स्टेज मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होंगे. सिर्फ एक मैच 26 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुबह 11:00 बजे शुरू होगा.
किन-किन मैदानों पर होंगे मैच?
एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी, होलकर स्टेडियम, इंदौर, एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम, डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई और आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (श्रीलंका) में मैच होंगे.
भारत-पाकिस्तान मैच: कब और कहां?
महिला क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच ज्यादा प्रतिद्वंद्विता नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब राजनीतिक संबंधों को देखते हुए यह मैच बहुत दबाव वाला होने जा रहा है. दोनों टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में भिड़ेंगी. दोनों के बीच अब तक 11 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम हर बार जीती है.
महिला वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल
30 सितंबर- खिलाफ श्रीलंका- गुवाहाटी
5 अक्टूबर- खिलाफ पाकिस्तान- कोलंबो (श्रीलंका)
9 अक्टूबर- खिलाफ दक्षिण अफ्रीका- विशाखापत्तनम
12 अक्टूबर- खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम
19 अक्टूबर- खिलाफ इंग्लैंड- इंदौर
23 अक्टूबर- खिलाफ न्यूजीलैंड- नवी मुंबई
26 अक्टूबर- खिलाफ बांग्लादेश- नवी मुंबई
लाइव प्रसारण कहां देखें?
भारत में प्रशंसक सभी मैचों को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं, जबकि पूरे टूर्नामेंट को JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.
महिला वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमें इस तरह हैं:
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.
ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहेम.
बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, फरजाना हक, रुब्या हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर सुप्ता, सोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, राबेया खान, मारुफा अख्तर, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, शंजीदा अख्तर माघला, निशिता अख्तर निशी, सुमैया अख्तर.
इंग्लैंड: नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अरलॉट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्से स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज.
न्यूजीलैंड: सोफी डिवाइन (कप्तान), सुजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंगलिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोज़मेरी मायर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहू.
पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.
दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिज़ैन कप्प, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे.
श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पियमी वाथसाला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा, अचिनी कुलसूर्या.