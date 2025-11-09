वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऋचा घोष को मिली बंगाल पुलिस में बड़ी रैंक, सीएम ममता ने खुद सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर

Richa Ghosh become DSP in West Bengal Police: पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को महिला वर्ल्ड कप विनर भारतीय टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को स्टेट पुलिस में डीएसपी (DSP) के तौर पर नियुक्त किया. कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में घोष के सम्मान में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा.

ऋचा को बंग भूषण अवॉर्ड

ऋचा घोष को राज्य सरकार की तरफ से बंग भूषण (Banga Bhushan) पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. सीएम ममता ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) की तरफ से उन्हें एक गोल्डन बैट और एक गोल्डन बॉल भी भेंट की. सीएबी ने उन्हें 34 लाख रुपए का चेक भी दिया. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि घोष ने वूमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 34 रन बनाए थे, इसलिए उन्हें 34 लाख रुपये का चेक दिया गया था.

Bengal's daughters are Bengal's greatest pride. I had the privilege of attending a special felicitation ceremony organised by the Cricket Association of Bengal at the iconic Eden Gardens, honouring Richa Ghosh for her outstanding contribution to India's World Cup triumph.

"टीम इंडिया की कैप्टन बनें ऋचा"

सौरव गांगुली ने कहा कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते वक्त ऋचा का काम सबसे मुश्किल था क्योंकि उन्हें कम गेंदें खेलने को मिलती थीं. हालांकि, उन्होंने कुशलता से खेला और फर्क पैदा किया. सीएम ममता और गांगुली दोनों ने एक सुर में कहा कि एक दिन ऋचा कप्तान के रूप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लीड करेंगी.

चैलेंज पसंद है

टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए घोष ने कहा कि प्रैक्टिस के दौरान मैं हमेशा एक टारगेट सेट करती हूं. इससे मुझे मदद मिलती है. मुझे मुश्किल हालात में खेलते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना अच्छा लगता है. मुझे अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करने में रोल अदा करना अच्छा लगता है.

ऋचा घोष ने जताया आभार

ऋचा घोष ने इस मौके पर खुशी जताई, उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बहुत-बहुत शुक्रिया, पश्चिम बंगाल सरकार से मिले इस सम्मान से मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं. ये मेरे लिए, मेरे परिवार और सिलीगुड़ी (Siliguri) में सभी के लिए बहुत मायने रखता है. मैं मैदान के अंदर और बाहर, अपने राज्य और देश के लिए अपना बेस्ट देना जारी रखूंगी."

Thank you so much!

Thank you so much!

Truly honoured by this recognition from the Government of West Bengal. This means a lot to me, my family and everyone back home in Siliguri. I'll continue to give my best, on and off the field, for my state and my country.

"गांगुली बनें ICC चीफ"

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक दिन सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का चीफ बनते देखना चाहेंगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वो इतने सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे. उन्होंने क्रिकेट मैनेमेंट को भी बखूबी संभाला है. उन्हें आईसीसी का चीफ होना चाहिए था? मुझे यकीन है कि वो एक दिन उस पद पर होंगे. उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा.

