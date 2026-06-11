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ICC वर्ल्ड कप 2027 की तारीखों का ऐलान! 4 अक्टूबर को आगाज, जानें कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?

ICC World Cup 2027 Dates: अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बॉब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ESPN Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप अस्थायी रूप से 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच खेला जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:45 PM IST
ICC वर्ल्ड कप 2027 की तारीखों का ऐलान! 4 अक्टूबर को आगाज, जानें कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?
Image Credit: ICC World Cup 2027 dates announcement

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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