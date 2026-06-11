ICC वर्ल्ड कप 2027 की तारीखों का ऐलान! 4 अक्टूबर को आगाज, जानें कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?

ICC World Cup 2027 Dates: अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बॉब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ESPN Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप अस्थायी रूप से 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच इन 3 देशों में खेला जाएगा. इन तारीखों पर मई में अहमदाबाद में हुई ICC बोर्ड की बैठक में सहमति बनी थी और जुलाई में एडिनबर्ग में होने वाली ICC की सालाना आम बैठक में इसकी अंतिम पुष्टि होने की उम्मीद है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर मैच होने की संभावना है, जहां 8 वेन्यू पर 54 में से कम से कम 41 मैच खेले जाएंगे. जिम्बाब्वे में 3 वेन्यू पर 8 से 10 मैच होने की उम्मीद है, जिनमें विक्टोरिया फॉल्स, हरारे स्पोर्ट्स क्लब और बुलावायो का क्वींस शामिल हैं.
2027 वर्ल्ड कप की तारीखों पर बड़ा अपडेट
साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा नामीबिया में भी वर्ल्ड कप 2027 के 3 मुकाबले खेले जाएंगे. 2027 का वनडे वर्ल्ड कप 2003 के बाद अफ्रीका में होने वाला पुरुषों का पहला टूर्नामेंट होगा. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है. जिम्बाब्वे और नामीबिया ने हाल ही में अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी की थी.
कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?
ESPN Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है. फाइनल मैच साउथ अफ्रीका में स्थित जोबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा सकता है. पिछले दो टूर्नामेंट में 10 टीमें थीं, लेकिन अब यह टूर्नामेंट फिर से 14 टीमों वाले फॉर्मेट में होगा. टीमों को 7-7 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचेंगी. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे फुल मेंबर होने के नाते, अपने-आप क्वालिफाई कर लेंगे, जबकि नामीबिया को क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा.