ICC वर्ल्ड कप 2027 की तारीखों का ऐलान! 4 अक्टूबर को आगाज, जानें कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?

ESPN Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है. फाइनल मैच साउथ अफ्रीका में स्थित जोबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा सकता है. पिछले दो टूर्नामेंट में 10 टीमें थीं, लेकिन अब यह टूर्नामेंट फिर से 14 टीमों वाले फॉर्मेट में होगा. टीमों को 7-7 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचेंगी. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे फुल मेंबर होने के नाते, अपने-आप क्वालिफाई कर लेंगे, जबकि नामीबिया को क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा.