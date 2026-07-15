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आईसीसी का मास्टरस्ट्रोक, अब वर्ल्ड कप में 3 बार भारत-पाकिस्तान की टक्कर तय! जानें कैसे बदलेगा पूरा गणित

India vs Pakistan: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं. इससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही टूर्नामेंट में तीन बार भिड़ंत होने की संभावना बढ़ गई है. जानिए नया समीकरण और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के नए नियम.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:55 PM IST
आईसीसी का मास्टरस्ट्रोक, अब वर्ल्ड कप में 3 बार भारत-पाकिस्तान की टक्कर तय! जानें कैसे बदलेगा पूरा गणित
Image Credit: बाबर आजम और रोहित शर्मा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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