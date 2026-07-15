आईसीसी का मास्टरस्ट्रोक, अब वर्ल्ड कप में 3 बार भारत-पाकिस्तान की टक्कर तय! जानें कैसे बदलेगा पूरा गणित

India vs Pakistan Cricket Match: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 2027 के मेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक संशोधित फॉर्मेट की घोषणा की है. इससे चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एक अतिरिक्त मैच की संभावना बढ़ गई है. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट में टीमें तो 14 ही रहेंगी, लेकिन निचले रैंक वाले तीन क्वालीफायर अब एक प्रारंभिक दौर में हिस्सा लेंगे. इनमें से केवल एक टीम 12 टीमों के मुख्य ग्रुप चरण में आगे बढ़ेगी. अब 'सुपर सिक्स' की जगह नया 'सुपर सेवन' राउंड होगा, जिसमें सात टीमें राउंड-रॉबिन के आधार पर भिड़ेंगी.
इस नए फॉर्मेट में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टूर्नामेंट में कोई क्वार्टर-फाइनल नहीं होगा. हालांकि, राउंड-रॉबिन चरण में एक अतिरिक्त टीम के होने से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं. आईसीसी का कहना है कि यह नया ढांचा इवेंट के दौरान रोमांच, प्रतिस्पर्धा और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा.
नए नियमों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ अधिकतम तीन बार खेल सकते हैं. पहली भिड़ंत शुरुआती ग्रुप स्टेज में हो सकती है. इसके बाद दूसरी बार दोनों टीमें 'सुपर सेवन' चरण में आमने-सामने आ सकते हैं. जहां हर टीम बाकी छह टीमों से खेलती है. वहीं, तीसरी भिड़ंत सेमीफाइनल या फाइनल में हो सकती है. उपमहाद्वीप में क्रिकेट के प्रति दीवानगी के कारण यह मुकाबला ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी के लिए सबसे अधिक कमाई वाला मैच होता है.
राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान अब आईसीसी आयोजनों के बाहर एक-दूसरे से नहीं खेलते हैं. दोनों देशों की सरकारों ने प्रभावी रूप से उन्हें द्विपक्षीय सीरीज खेलने से रोक रखा है. भारत ने आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया था और दोनों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में भारत में खेली गई थी.
एडिनबर्ग में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बदलावों को मंजूरी दी गई है. यह टूर्नामेंट 20 टीमों का ही रहेगा, लेकिन अब ग्रुप चरण से 8 के बजाय 10 टीमें क्वालीफाई करेंगी. 'सुपर 10' की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जबकि उनके विरोधियों का फैसला करने के लिए एक नया 'एलिमिनेटर' चरण शुरू किया जाएगा.