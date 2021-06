WTC Final: भड़के हुए फैन ने ICC से कहा- 'Table Tennis के जरिए करो Winner का फैसला, बारिश का असर नहीं होगा'

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में बार बार मौसम के दखल ने क्रिकेट फैंस का मजा किककिरा कर दिया है.

बार-बार रोकना पड़ा मैच

साउथैम्पटन (Southampton) के एजिस बाउल (Ageas Bowl) मैदान में कभी बारिश (Rain) तो कभी खराब रोशनी (Bad Light) की वजह से मैच को बार बार रोकना पड़ा. हालत ये हो चुकी है कि ऐसे मौसम के बीच 2 पारियों का खेल भी पूरा नहीं हो पाया.

टेबल टेनिस खेलते दिखे जेमीसन

मैच के चौथे दिन भी लगातार बारिश होती रही. इस बीच कीवी टीम के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) अपने साथी खिलाड़ी के साथ टेबल टेनिस (Table Tennis) में हाथ आजमाते दिखे. इसकी तस्वीर को न्यूजलैंड क्रिकेट (NZC) ने ट्विटर पपर पोस्ट की है.

Wet weather has returned to the Hampshire Bowl so it’s table tennis for now…#WTC21 pic.twitter.com/hA0AjPgiya — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 21, 2021

क्रिकेट फैन ने निकाली ICC पर भड़ास

काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) को टेबल टेनिस (Table Tennis) खेलता देख एक फैन ने आईसीसी पर अपना गुस्सा निकलते हुए लिखा, 'आईसीसी क्या आप अब खुश हो? बेहतर होगा कि टीटी (TT) के जरिए फाइनल मैच का विनर तय किया जाए. आपको पता है कि ये इंडोर गेम है, तो बारिश का असर भी नहीं होगा.' इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने इस पोस्ट पर फनी कमेंट्स किए हैं.

@ICC are you happy now.. it's better to conduct TT to declare WTC finals winner.. you know its an indoor game.. no rain effect — sri harsha (@drlngharshu) June 21, 2021

Jamieson must be unbeatable at table tennis with his reach — David Gesterkamp (@KiwiDaveGkamp) June 21, 2021

Agar match chalu hua tho, Jamieson ko jaldi pad-up hone bolo — Hemraj Jeure (@iamhemu2231) June 21, 2021

Bigger body is not always beneficial.

Reflections are key here. — mantisshr (@mantisshr) June 21, 2021

Any chance Jamieson could hurt his right wrist (injury lasting 3 days) while serving the smaller ball? PLEASE? — Cricketkeeda (@Cricketkeeda10) June 21, 2021

Can players get injured playing TT? Asking for a friend. — Harminder singh (@21harminder) June 21, 2021

Let's settle it with a table tennis game. — renuka mendis (@renukamendiss) June 21, 2021

Better to Atleast get a result out of this Table Tennis match — Ananth Vinodh (@ananthvinodh) June 21, 2021

WTC Final should be a timeless test like in early days of cricket. — Elon Khushk (@ElonKushk) June 21, 2021

Are you playing TT against the Indians, that would be fun and competitive. — Tony (@AnthonyMallon5) June 21, 2021

The fans deserve a BlackCaps vs India Table Tennis match — Tony Loftus (@blindreaper13) June 21, 2021