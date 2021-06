'World Cup Final की तरह खेलेंगे ICC WTC Final', Team India के गेंदबाजों ने बनाया तगड़ा प्लान

साउथैम्पटन: भारतीय टीम के गेंदबाजों का मानना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना 2 साल की कड़ी मेहनत और कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे का नतीजा है और टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ18 से 22 जून तक खेले जाने वाले मुकाबले के लिए अपना पूरा दमखम लगा देगी.

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 'बीसीसीआई डॉट टीवी' से कहा कि न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने से फायदे में रहेगी लेकिन टीम इंडिया (Team India) को इस चुनौती से निपटने के लिए हालात से सामांजस्य बैठाना होगा. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा ने इसकी तुलना वनडे वर्ल्ड कप से करते हुए कहा कि टीम को 110 फीसदी देना होगा.

रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के इंग्लैंड दौरे पर कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि एक सुनियोजित और शानदार तैयारी के साथ न्यूजीलैंड टीम हमारे पास आएगी. उन्हें 2 टेस्ट खेलने के बाद निश्चित रूप से फायदा हुआ है इसलिए हमें उसके अनुकूल होना होगा.’

टीम में 100 टेस्ट मैचों का अनुभव रखने वाले इकलौते खिलाड़ी इशांत शर्मा ने डब्ल्यूटीसी के लिए पिछले 2 साल की सफर को भावनात्मक बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण बदले हालात में टीम का यहां पहुंचना शानदार कोशिशों का नतीजा है.

इशांत ने कहा, ‘यह काफी भावनात्मक यात्रा रही है, यह ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट है जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल की तरह बड़ा है. विराट ने पहले भी कहा है कि यह एक महीने नहीं बल्कि लगातार 2 साल की मेहनत का नतीजा है. कोविड-19 के कारण नियमों में बदलाव के बाद हम दबाव में थे हमें काफी कड़ी मेहनत करनी थी. इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 (या 2-0) से जीतना था.

