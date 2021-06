Team India के हाथ से फिसलने लगी ICC WTC Trophy, भारतीय फैंस बोले- 'बारिश की जाए'

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले के आखिरी दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया, ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 41 रन का योगदान दिया, लेकिन ये भारत के लिए नकाफी रहा.

170 पर सिमटी टीम इंडिया

दूसरी पारी में विराट कोहली (Virat Kohli) की सेना 170 रन पर सिमट गई. कीवी टीम की तरफ से इस पारी में टिम साउदी (Tim Southee) ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने 3, काइल जेमिसन (Kyle Jamieson) ने 2 और नील वेगनर (Neil Wagner) ने 1 विकेट अपने नाम किए.



बारिश की दुआ मांगने लगे भारतीय फैंस

न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम को 139 रन का आसान लक्ष्य मिला जिससे करीब वो धीर-धीरे बढ़ने लगी. ऐसे टीम इंडिया (Team India) के फैंस का बेचैन होना लाजमी था. लोग साउथैम्पटन (Southampton) के एजिस बाउल (Ageas Bowl) में बारिश की दुआएं मांगने लगे, ताकि ये मैच ड्रॉ हो जाए और ट्रॉफी आपस में शेयर कर दी जाए. आइए नजर डालते हैं कुछ मजेदार ट्वीट्स पर.

Rain rain go away

Come pouring down in Southampton today — L P (@PatilLaukik) June 23, 2021

Can u make it rain in Southampton @ShraddhaKapoor — rishab sharma (@Riishabsharma) June 23, 2021

Last time I prayed for rain in a cricket match was when India played against Australia in 2003 ICC World Cup Final.#IndiaVsNewZealand #IndvNZ #WTCFinal2021 #Southampton #England — AnuP (@anupsjaiswal) June 23, 2021

Urgent need of rain or Wicket in Southampton#WTCFinal2021 — Yusuf Akhter (@syed___yusuf) June 23, 2021

Indians begging for rain after cursing the rain in Southampton for past 5 days. Clouds in Southampton today - pic.twitter.com/HaUiDAwvLA — Khushfateh Singh (@KhushfatehS) June 23, 2021

24 hours rain needed at Southampton Expectro Petronum pic.twitter.com/KwvrDr2JeK — ®️ (@itzzRashmi) June 23, 2021

Only song which comes to my mind after seeing India getting all out & setting a target of 139 to New Zealand#Southampton

Give me anothr chnc

I wnt to draw once again

O Rain God pls come#WTC2021Final #WTC21 #WTCFinal #WTCFinal2021 #NZvIND #NZvsIND pic.twitter.com/7XXHBDhwDP — subin (@Being_Subin) June 23, 2021

After days of anger about the rains stopping play, all Indians are now praying for the rain Gods to return to Southampton now! The irony ! #INDvNZ #WTC21 pic.twitter.com/S5xgTPDhMu — Dr.Titas Kar (@titask9) June 23, 2021