ICC WTC Final: Virat Kohli ने टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया नया मुकाम, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया.

टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने टेस्ट करियर 7500 रनों का आंकड़ा पार कर लिया. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वा भारत के छठे क्रिकेटर बन गए. कोहली ने 92 टेस्ट मैच और 154 पारियों में उपलब्धि हासिल की.

144 पारिया: सचिन तेंदुलकर

144 पारिया: वीरेंद्र सहवाग

148 पारिया: राहुल द्रविड़

154 पारिया: विराट कोहली

154 पारिया: सुनील गावस्कर

यह भी पढ़ें- WTC Final: कोहली फिर हारे टॉस, फैंस बोले- 'अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में'

विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट क्रिकेट में 7500 रन के आंकड़े को पार करने वाले दुनिया के 42वें खिलाड़ी बन गए हैं. अपने टेस्ट करियर में कोहली ने अब तक 27 शतक और 25 अर्धशतक लगाए हैं. विराट को निशाने पर अब वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) का रिकॉर्ड होगा, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 8503 रन बनाए हैं.

Virat Kohli now has 7500 runs in Test cricket!

He becomes the 42nd Test batsman and the sixth Indian to reach this landmark.

Both he and Sunil Gavaskar have taken 154 innings to reach the 7500-run mark.#INDvsNZ #IndvNZ#WTCFinal #WTC21final #WTC21#WTCFinal2021#WTC

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) June 19, 2021